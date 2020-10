Ya está en Formosa el varado que recurrió a la Justicia Federal para que lo dejen ingresar

Compartir

Finalmente, y tras resolución de la Justicia Federal, el miércoles ingresó a nuestra provincia Manuel De Jesús Brito, el formoseño que estaba varado en la ciudad de Resistencia (Chaco) y quien debió presentar un habeas corpus, ya que pese a haber solicitado hace tiempo la autorización nunca obtuvo respuestas.

Vale recordar que el hombre en cuestión salió sin problemas desde Formosa e ingresó sin inconvenientes a la capital chaqueña. El drama se generó al regreso ya que no lo dejaron avanzar hacia su domicilio y lo retuvieron en el límite provincial y hasta le advirtieron que podía quedar preso.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el Dr. Carlos Lee, abogado que patrocinó a Brito sostuvo que “nosotros le recomendamos que se haga el hisopado porque ya venían los plazos previamente vencidos, esto se notificó a la mesa del Covid y en horas de la siesta de ayer -miércoles- se le otorgó la entrada; después la Policía no lo dejaba entrar porque no figuraba en el sistema como que tenía el permiso, ahí se demoró un poco la cuestión. Seguidamente se dirigió hasta el hospital de Alta Complejidad para hacerse los estudios necesarios y luego fue trasladado hasta la Escuela de Cadetes”.

El letrado aseveró que su representado es una persona de “riesgo” y que “él estuvo aislado en la ciudad de Resistencia costeando los gastos para estar solo, pero acá la parte sanitaria decidió mandarlo a la Escuela de Cadetes”.

Asimismo, expuso que con la entrada de Brito se cumple el primer fallo de la Justicia Federal en este sentido, lo cual marca un precedente. “El enojo del Gobierno es infundado, porque nosotros nunca pusimos objeción de que se haga el aislamiento obligatorio, simplemente decíamos que nos parecía que la medida de restringir el derecho al libre tránsito ya había cumplido su ciclo y sus efectos, ahora lo que el Gobierno debía hacer era adaptar las medidas sanitarias para poder hacer ingresar a las personas que se encuentran fuera de sus hogares y necesitan imperiosamente volver porque ya se acabaron los recursos y posibilidades de una vida digna fuera de la provincia”, dejó en claro Lee.

Recordó que “ayer -miércoles- el ministro González aplaudía ante las cámaras diciendo que nosotros queríamos romper lo que es el aislamiento obligatorio y eso es absolutamente mentira, nunca hemos solicitado que las personas no hagan la cuarentena, simplemente pedimos que permitan ingresar y que no se los metan presos”.

Otro pedido de habeas corpus

Seguidamente, el abogado confió que ayer a la tarde tenía otra audiencia de habeas corpus junto a su colega Fabricio Villagi Nicora respecto a “un muchacho que en diciembre se recibió de arquitecto en la provincia de Chaco y ni bien terminó el receso de la facultad se fue a tramitar su título, quedando varado desde entonces”.

“Su permiso lo gestionó el 1 de mayo y hasta el momento no ha conseguido respuestas; tiene que volver a Clorinda porque tiene a su señora embarazada de 7 meses, pasó prácticamente todo su embarazo en la ciudad de Resistencia, necesitan volver porque ya no tienen más recursos; además también está en juego la salud del feto porque la mamá debe realizarse controles y estando en esta situación se exponen a un montón de cosas”, cerró diciendo.