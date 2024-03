Yacare XV festejó por 41-24 frente a Peñarol en Montevideo

En la apertura de la fecha 5 del Súper Rugby Américas, Yacare XV no dejó dudas y festejó por 41-24 frente a Peñarol en el Estadio Charrúa para seguir siendo el único escolta de Dogos XV.

El equipo paraguayo tuvo un arranque de partido soñado, instalado en campo rival, con control, ritmo y posesión, dominando en las formaciones con los forwards y, para colmo, concretando sus aproximaciones.

El primer try llegó a los 5 minutos, luego de una muy buena acción colectiva que terminó con Felipe Puertas apoyando en la bandera. Casi a continuación, Juan Pérez Rachel sumó el segundo con una gran corrida desde mitad de cancha y poco después llegó el tercero, con Arturo López involucrado en un maul.

Para ese entonces, el 19-0 le quedaba perfecto al partido y la visita no aflojaba. Tanto es así que, en apenas 22′, llegó el punto bonus ofensivo con la aparición de Juan Cruz Strada.

Sobre el final del primer tiempo, los guaraníes agregaron un try penal obtenido desde un scrum, antes de la respuesta del local, que aún con muchos errores de manejo pudo equilibrar un poco el desarrollo para llegar al descuento por Juan Rodríguez para el 31-7 parcial.

En la segunda mitad, Peñarol resistió en los primeros pasajes otro buen comienzo de Yacare XV e incluso achicó la distancia con un try penal y una firma de Dante Soto, mientras Joaquín Lamas volvía a sumar para el equipo de Ricardo Le Fort con el pie para que el tanteador quede 34-19.

Obligado a seguir descontando pero con el reloj jugando en su contra, el bicampeón fue poco a poco asumiendo un mayor protagonismo y tuvo la iniciativa en Montevideo.

Sin embargo, los visitantes cerraron bien el camino al ingoal y fueron bajando las pulsaciones para empezar a asegurar la victoria, que se hizo inevitable con la firma de Juan González tras desbordar por la punta izquierda a los 73′ y a pesar del descuento de Santiago Civetta, ya casi en tiempo cumplido.

De esta forma, Yacare XV sumó su tercera alegría en la temporada y se mantiene como escolta de Dogos XV en la tabla. La próxima fecha, Peñarol se presentará en Buenos Aires el viernes 22 para enfrentar a Pampas, mientras que los paraguayos viajarán a Colorado, Estados Unidos, para medirse el día sábado con American Raptors.