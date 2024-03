Yo el Supremo, made in Argentina? 

​El dictador José Gaspar de Francia, dominaba a pleno en Paraguay, en un govbierno que se extendió por 25 años, de 1814 a 1840. El escritor también paraguayo, Augusto Roa Bastos, escribió una novela (Yo, el Supremo), en la cual destaca las opresiones de su régimen hacia el pueblo paraguayo.

​El control sobre la vida social, política y economica, era absoluto. No existió las libertades individuales, hubo censura, y también persecusión hacia aquellos que no adhirieran a su dictadura. Se trataba de una verdadera tiranía, en donde los abusos de poder, eran moneda corriente, y las consecuencias hacia sus adversarios, era despiadada.

​Hoy, en la Argentina, estamos asistiendo a una verdadera rèlica de aquel Yo, el Supremo, en la figura del Presidente Javier Milei, que desde que asumió, no deja de insultar, destratar, mentir, y acusar a quienes no adhieran a su extravagante teoría anarco capitalista. Si no expresan la adhesión -como los gobernadores y sus legisladores-, son una casta corrupta, un nido de ratas, quienes merecen ser meados.

​En el discurso de apertura de sesiones, ante la Asamblea legislativa, además de hacer un diagnóstico con cifras que él solo, sostiene, y que son «mamarrachescas», como el 17 mil % de inflación que él veía en el horizonte argentino, también propuso un pacto a sus ratas enemigas, para que firmen en Mayo próximo, siempre que antes aprueben la Ley Omnibus o Bases, que tuvo una derrota legislativa. Entonces, insiste en poder ganarle a la casta argentina, que son todos aquellos argentinos y argentinas, que no adhieren a su ridícula teoría económica con origen en Austria. Digamos de paso, que el pacto de Mayo, es una copia fiel, de los puntos del Consenso de Washington, de 1990. El Supremo argentino, copia, lee, twitea, insulta, amenaza, comienza a haber muertes, por la no provisión de remedios oncológicos, y también por hambre. El Yo Supremo argentino, está en plena tarea. Veremos cuánto de nuestros representantes, lo dejan avanzar con tantas enfermedades, pobreza, indigencia y muerte, que vendrán como consecuencia de un accionar deshumanizados, insolidario y hasta pererso, en abierta violación de preceptos constitucionales que preservan derechos y determinan garantías para la convivencia social, para todos los habitantes.

​Ello resulta del hecho que el ascenso de Milei a la Presidencia ha posibilitado que los grupos más poderosos que concentran mayor poder económico se adueñaran del aparato del estado, condicionando su rol para favorecer sus propios intereses en detrimento del bienestar del pueblo. Estos mismo grupos son los que generaron la disparatada y abultada deuda externa que hoy estamos pagando todos los argentinos y ahora vienen por la apropiación de empresas estatales estratégica, justificada so pretexto del achicamiento del Estado.

​En esta instancia de crisis cobra actualidad el consejo que el Grl San Martin dirigiera hace prácticamente 200 años, a los compatriota, al expresar: “…A nombre de vuestros propios intereses os ruego aprendáis a distinguir los que trabajan por vuestra salud, de los que meditan vuestra ruina”.

​Por ello, se torna imprescindible que desde el campo nacional y popular se impulsen acciones para generar un polo de referencia político social, capaz de encauzar e interpretar la demanda de la comunidad toda y asumir la defensa de los intereses genuinos del pueblo, en unidad y solidaridad, teniendo presente que “…cuando la injusticia se convierte en ley, la resistencia se convierte en un deber”.

Lic. Faustino “yiyo” Duarte