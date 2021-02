“Yo no me robé nada, es un apriete político-policial”, sostuvo el médico al que le allanaron la casa por una toalla

Compartir

Linkedin Print

Ayer, en horas de la mañana, efectivos de la Policía allanaron la casa de un médico que días atrás estuvo cumpliendo la cuarentena en un hotel céntrico que funciona como CAP. Los uniformados secuestraron del lugar un juego de toallas que fue denunciado como “sustraído”, también buscaban un control de aire acondicionado. Vale decir que el profesional de la salud involucrado es el Dr. Héctor López Cano, quien realizó huelga de hambre por “reclusión forzada” y criticó fuertemente las medidas de aislamiento de la provincia.

“Yo estaba en un hotel haciendo la cuarentena y cuando vino el Secretario de Derechos Humanos me mandaron a hacer la domiciliaria; antes de retirarme le pedí a la gente del hotel que revisara la habitación pero no lo hicieron porque no tenían la vestimenta adecuada; a los dos días lejos de llamarme y decirme de la desaparición de la toalla o invitarme a pagar, directamente me hicieron un allanamiento por una supuesta denuncia realizada el sábado a la noche”, comenzó relatando el Dr. López Cano en contacto con el Grupo de Medios TVO.

Seguidamente indicó que a su domicilio llegaron tres móviles policiales y unos 20 policías que buscaban la toalla. “Yo no me robé nada, pongo a Dios como testigo. De acá se llevaron una toalla con características similares a la que buscaban, eso pusieron en el acta; el control remoto no se llevaron porque coincide con mi Split que es nuevo y tenía la boleta, el comprobante de la compra de la toalla no lo tenía lamentablemente”, dijo.

En este marco, dejó en claro que considera que lo ocurrido tiene relación directa con “la huelga de hambre que hice y utilizar el término de reclusión forzada. Claramente esto es un apriete político policial”.

Compartir

Linkedin Print