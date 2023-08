Zaira Nara celebró su cumpleaños con un sorprendente look que coincidió con el de Georgina Rodríguez

Zaira Nara cumplió 35 años el pasado 15 de agosto y desde entonces realizó una serie de festejos. Ese mismo día compartió un té con amigas en un exclusivo local en el que también estuvo presente su sobrino mayor, Valentino -hijo de Wanda Nara y Maxi López-, ya que es el único de la familia que sigue viviendo en Buenos Aires: está jugando en las inferiores de River Plate y disputa un torneo que finaliza en noviembre, fecha en la que regresará a Turquía a reencontrarse con su madre y hermanos.

De esa manera, su hermana, cuñado y más sobrinos no estuvieron presentes ya que viajaron a Estambul semanas atrás. Su madre, Nora Colosimo, tampoco asistió al evento: se encuentra viajando por Italia junto a su pareja. Y por estos días está distanciada de su padre, Andrés Nara, de manera tal que tampoco fue invitado.

Luego de aquella celebración por la tarde, la modelo se preparó para un gran festejo nocturno que tuvo lugar en un exclusivo restaurante. Para ello, lució un prominente cambio de look: usó largas extensiones que dejó su cabellera larga, recorriendo toda su espalda hasta su cola.

La conductora publicó en su cuenta de Instagram -red social en la que tiene seis millones de seguidores- fotos de su look completo para el mega festejo de cumpleaños.

Lució un vestido de la marca Blumarine: de trata de un modelo al cuerpo color amarillo pastel que en la parte superior en transparente mientras que en la inferior lleva mayor cantidad de capas de tela marcando una falda drapeada. Es de mangas largas, y también tiene flores y apliques largos de seda.

Lo curioso es que coincidió su look con el de otra famosísima internacional. Tal como ocurrió entre Antonela Roccuzzo y Katie Holmes -cuando combinaron su top y pantalones iguales el mismo día, pero en ciudades diferentes, una en Miami y otra en Nueva York- Zaira usó el mismo vestido que un mes atrás lució Georgina Rodríguez, la esposa de Cristiano Ronaldo.

Por ese entonces, la influencer llevó el vestido durante un día de navegación en un lujoso yate en Arabia Saudita, país en el que vive con el futbolista y sus hijos. Mostró su look con sus casi 51 millones de seguidores de Instagram.

En el festejo de Zaira estuvieron presentes Verónica Lozano, Luli Fernández, Kennys Palacios, y Flor Torrente, entre otros famosos. “Venís al cumpleaños de tu amiga y ella te hace regalitos”, escribió Luli Fernández en sus redes sociales junto a los distintos presentes que se llevó a modo de souvenir, entre los que había productos de la marca de cosméticos de la modelo. En tanto, la torta tenía forma de corazón y decía: “Happy Birthday, Zai”.

“Feliz cumple a la más hermosa de todas: mujer, mamá y hermana. Sos más hermosa por dentro que por fuera y eso es demasiado. Tus valores te hacen única. Estoy orgullosa de cómo creciste profesionalmente. La maldad y la envidia son inevitables pero estaré siempre ahí para cuidarte. Te amo”, escribió Wanda Nara a la distancia para saludar a su hermana por su cumpleaños a través de las redes sociales, además de haberlo hecho de manera privada. “Jajajaj. Me hiciste reír, te amo”, le respondió Zaira a través de Instagram, en donde compartió el mensaje de la empresaria.

Por su parte, Nora Colosimo también le dedicó un cálido mensaje a través de la misma red social, en la que compartió fotos de su hija menor cuando era chica.

Relacionado