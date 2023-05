Zárate a Paoltroni: “Si dividís la oposición, sos funcional a Gildo Insfrán”

El presidente del Comité Provincial de la UCR, Osvaldo Zárate cruzó a Francisco Paoltroni por mantener su postura de ser único candidato y no aceptar “unificar” ideas para que la oposición esté unida para competir en las próximas elecciones. Lamentó que pese a los esfuerzos por parte del Frente Amplio Formoseño el producto ganadero busca cualquier excusa para jugar por fuera del frente opositor.



“Si dividís la oposición, sos funcional a Gildo Insfrán”, le dijo el radical.

“A Paoltroni no le interesa mantener a la oposición unida, busca cualquier excusa para jugar por afuera del Frente. En Juntos por el Cambio están todos los partidos políticos de la oposición formoseña, la UCR, MID, PRO, Nuevo País, CC y otras fuerzas que buscan conformar consensos para tener los mejores hombres y mujeres que representen el cambio”, comenzó diciendo Zárate.

Reconoció que desde la UCR hicieron todos los esfuerzos para lograr unidad en la oposición, incluso reformaron la carta orgánica del Frente Amplio Formoseño para que pueda participar Francisco Paoltroni, entonces, ante la convocatoria adelanto de las elecciones “ofrecimos una salida que son las encuestas”.

Lamentablemente “ninguna de estas posibilidades acepta el unificador de ideas, solo quiere ser el único candidato y permanentemente crítica a sus potenciales aliados”.

Cuestionó que claramente la “estrategia ganadora” que tanto pregona Paoltroni “solo se orienta a la crítica vacía sin contenido”.

“No hay construcción política ni territorial, solo una expresión sin contenido ni ideas, queremos la unidad sobre la base de la razón, el consenso y de la realidad que viven los formoseños todos los días, con sueldos que no alcanzan, falta de trabajo que dignifique, educación de calidad y una mejor distribución del ingreso. Unificar ideas es escuchar al otro y no tener arranques autoritarios de los cuales queremos salir”, consideró Zárate.

Finalmente manifestó que no se puede hablar de ser “alternativa” si no es capaz de “escuchar al otro” y “construir entre todos un espacio común para enfrentar al régimen de Insfrán”.

Instamos a todos los partidos políticos, fuerzas sociales a militar por el Cambio, sin divisiones por una Formosa mejor,

“La política es una construcción colectiva, no individual”, cerró.