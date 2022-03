Zárate: «Insfrán se olvidó de hablar de libertad y distribución del ingreso»

Compartir

El diputado de Juntos por el Cambio, Osvaldo Zárate se refirió al discurso que brindó el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán al abrir el nuevo período de sesiones ordinarias de la Legislatura. En este sentido, el legislador fue muy crítico de las aseveraciones del Primer Mandatario y dijo que “se olvidó de hablar de la vulneración de derechos que hubo durante la pandemia”.

“Toda la política pandemia Covid-19 está bien según el Gobernador, pero se vulneraron las libertades individuales y hubo centros clandestinos de detención, el afán de lograr resultados en salud significó el quiebre de las instituciones de la República”, cuestionó.

También lanzó que sigue con la “cantinela” de que Mauricio Macri tiene la culpa “para no hacerse cargo de lo que pasan a diario ciento de miles de comprovincianos”.

Asimismo, indicó que “la ayuda al sector privado sigue siendo una materia pendiente y los anuncios efectuados no representan ni el 1% del presupuesto. La apuesta es la de siempre: quebrar los sectores productivos y una provincia condenada a depender de los fondos públicos”.

En esta línea, Zárate lanzó que el incentivo a la producción y el empleo privado están ausentes en el discurso de Insfrán y que “no hay lugar para cientos de miles de jóvenes que se van de la provincia por falta de trabajo, eso no forma parte de la agenda”.

En cuanto a la distribución del ingreso aseveró que sigue siendo “clientelista” y “prebendaria”, donde “todos tienen que ser dependientes de un estado rico y poderoso” y lamentó que “el pueblo que es el dueño de los fondos es simple espectador, en lugar de ser el destinatario de las políticas que deben dar bienestar y felicidad”.

Finalmente, en lo referido a la educación, el diputado insistió que “Insfrán debió reconocer que durante la pandemia fueron miles los niños y niñas de la provincia que no tenían acceso a los contenidos debido a la falta de recursos y de políticas educativas que permitan a todos el acceso, alcance y comprensión de los contenidos”.

