El ministro de Cultura y Educación de Formosa Alberto Zorrilla confirmó que no se suspenderán las clases en la provincia a raíz de la pandemia por coronavirus. Dijo que aún no están dadas las condiciones epidemiológicas como para tomar esa decisión.

«Estuvimos reunidos, hoy también conversando con el ministro de la Nación Nicolás Trotta. No se suspenden las clases, no están las condiciones epidemiológicas dadas todavía como para suspender las clases, como una actividad que ayude a la situación sanitaria», explicó el funcionario.

Recalcó no obstante que «estamos en una alerta muy fuerte, trabajando con los compañeros de Desarrollo Humano, a nivel nacional con Salud Publica, que nos dan las pautas sobre cómo va progresando la epidemia».

Dijo que las medidas se tomarán en conjunto y aclaró que «no se suspenden las clases todavía, no sé qué ocurrirá en quince días».

Consultado sobre la decisión de algunas provincias de suspender las actividades áulicas, dijo que «es una decisión autónoma en este sentido, porque la progresión de la epidemia no es la misma en todas las provincias, cada una puede hacer lo que le parezca mejor de acuerdo a la situación epidemiológica local, de acuerdo a los consejos del equipo de salud. De todas formas es una decisión consensuada».

«En Misiones suspendieron las clases por el dengue, no por coronavirus, en Jujuy sí fue por coronavirus, ellos tienen autonomía para decidir», aclaró.

Zonas de riesgo

El ministro explicó cuál será el protocolo a seguir con aquellos estudiantes que lleguen a Formosa provenientes de zonas de riesgo: «Acordamos que se tienen que auto-aislar, sin mayor burocracia, deben enviar una foto de su pasaporte a la dirección de su escuela, la escuela comunica al ministerio, se activa el apoyo pedagógico en la modalidad domiciliaria, le avisamos al Ministerio de Desarrollo Humano que hay una persona con tales características para que ellos sigan el aspecto sanitario».

En ese marco, el ministerio informó que para acceder a las licencias excepcionales por cuarentena los docentes deberán enviar a su director o superior inmediato por whatsapp una foto de su pasaporte, donde conste que haya viajado a zonas como Estados Unidos, Irán, Europa, China, Japón, Corea del Sur u otros lugares declarados con circulación del virus. En el caso de estudiantes, idéntico procedimiento, pero se procederá al apoyo pedagógico que garantice su escolaridad, como explicó el ministro.