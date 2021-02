Zorrilla: “La educación esuna cuestión de Estado en Formosa”

Compartir

El ministro de Cultura y Educación, Alberto Zorrilla, se refirió a la situación epidemiológica de la provincia, el inicio de las clases y las apoyaturas pedagógicas para este nuevo ciclo lectivo.

“El virus no es solamente una cuestión sanitaria ya que influye en todos los ámbitos de la vida, entre ellos la educación y desde el año pasado que la situación educativa es por demás complicada y compleja”, comenzó el ministro.

En este sentido, puso en relieve que desde hace más de dos años en Formosa se trabaja en el pase de datos del sistema educativo cien por ciento online, lo que agilizó los trámites de docentes y estudiantes y docentes en el contexto de pandemia.

“Desde el Gobierno provincial, hace más de dos años y medio venimos trabajando en la adecuación de los sistemas administrativos y de control y regulación del sistema educativo formoseño por sistema online. En el 2019 logramos tener registrados a todos nuestros estudiantes y sus legajos en una base de datos, lo que nos permitió que la preinscripción de cada uno de ellos sea de manera automática. Ya no hace falta ir a la escuela a confirmar la inscripción porque ya están inscriptos por el sistema en cada uno de sus establecimientos”, resaltó.

En este contexto, aclaró que “en el único caso que el tutor o tutora debe acudir al establecimiento educativo es si desean cambiar al estudiante a otra institución y el trámite es realizado por las autoridades de la escuela en cuestión; y en caso de que no haya vacante se le da otras alternativas. No tendrán que andar de una escuela a otra”.

Informó que “también se puso en funcionamiento de manera online una pestaña de novedades docentes en la que los educandos no necesitan trasladarse de una localidad a otra ni traer los documentos para suplencias ni vacaciones, ya que estará todo registrado en la web”.

Inicio de clases

El funcionario provincial, remarcó que “en función al éxito de las políticas sanitarias implementadas, el año pasado pudimos tener en las aulas a más de 70mil estudiantes en más de 1.400 escuelas y este año sucederá lo mismo o más”.

Asimismo, comentó que “el 18 se presentarán las y los docentes en sus escuelas, y los delegados zonales y directivos ya están instruidos sobre la metodología de cada caso, ya que hay lugares en los que se requiere de hisopados previos para salir y realizar las respectivas cuarentenas”.

“Este 2 de marzo comienzan las clases en Formosa y también se entregarán los útiles escolares, guardapolvos y zapatillas. Ese día se presentarán -según la modalidad que establezca cada establecimiento educativo y delegación zonal- ya que es un trabajo de construcción democrática que ya implementamos el año pasado y nos fue muy bien. Estará sujeta a cambios de acuerdo a la situación epidemiológica de cada ciudad o localidad”, agregó Zorrilla.

Puso en resalto que el proceso educativo cuenta con diferentes apoyaturas y una de ellas son los cuadernillos Formosa estudia en casa, “que fueron diseñados e impresos para cada estudiante según su ámbito y ciclo lectivo, ya sea rural, urbano, EIB, técnico, etc; y cada uno de ellos tiene y trabaja con su cuadernillo que les plantea diferentes cuestiones de la vida y son apoyos para la familia, el docente y el estudiante”.

Sobre las evaluaciones, Zorrilla recordó que no fueron numéricas, sino reflexivas y que además “este año más de 2 mil docentes están buscando a los estudiantes que perdieron contacto con sus escuelas y que no pudieron aprobar más de tres materias para integrar grupos y que ese estudiante pueda seguir avanzando”.

Para cerrar, valoró que no hubo ni un solo caso positivo de COVID-19 en el ámbito educativo “gracias a esta forma de trabajar” y señaló que “un equipo central del Ministerio de Cultura y Educación recorre la provincia y se reúne con cada delegado zonal y directivos, a partir de allí se plantea el panorama epidemiológico regional y local. Por lo que este año se trabajará de igual manera y en conjunto con los diferentes organismos de la provincia y cada municipio para preservar la salud de los docentes y estudiantes”.

