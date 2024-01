24 E: la UCR cargó contra dirigentes y el Gobierno, y dijo que «el verdadero perjudicado es el pueblo»

A través de un comunicado, el Comité provincial de la UCR se refirió al paro general convocado por la CGT, donde criticó duramente tanto a los actores y dirigentes que convocan a la medida de fuerza como al gobierno nacional que desde que asumió sólo empobreció aún más a los trabajadores, jubilados y clase media. “Entre el paro de la CGT y el gobierno falaz, el pueblo se debate en la pobreza y la indigencia, con sueldos que no llegan a fin de mes y miles de argentinos sumergidos en la pobreza extrema”, lamentaron.

Para la UCR el paro como “herramienta de presión al gobierno” sirve si son legitimados los actores, pero lamentablemente esta convocatoria está teñida de dirigentes “que se beneficiaron de las dádivas del kirchnerismo durante décadas”.

“El paro político no sirve si no se da el ejemplo. Creemos indispensable que nuestros dirigentes entiendan que no se puede mentir para llegar a un cargo, y del otro lado tenemos gremialistas que solo representan a sus bolsillos”, continúan.

Al referirse particularmente al actual gobierno, el Comité reiteró que las acciones tomadas por el presidente Javier Milei empobrecieron a los trabajadores, jubilados, la clase media entre otros, con la suba de combustibles, servicios públicos y la devaluación; considerando en este sentido que dichas medidas “lejos están de castigar a la casta como había prometido”. Además, votó a favor de la derogación del impuesto a las ganancias y ahora envía un proyecto imponiéndolo de nuevo. La excusa es que el dinero lo necesitan y luego la va a sacar de nuevo.

En este sentido valoraron el trabajo responsable y racional que está llevando adelante el Bloque de Diputados Nacionales de la UCR, dejando en claro que ”vamos a darle instrumentos al gobierno nacional para superar la grave situación económica, pero no a costa de los jubilados, de los sectores productivos ni de las instituciones de la República”.

Asimismo, tras cuestionar a quienes convocan a la medida de fuerza y al Gobierno de Milei, desde el Centenario partido insistieron en que es el pueblo el más castigado porque cada día se ve más empobrecido.

“Tenemos que ser capaces de resolver los problemas de la argentina con la verdad y la justicia, las medidas tomadas sin contención social son una puñalada al pueblo argentino; por otro lado, un paro convocado con interés político sectorial perjudica a todos y no soluciona la cuestión de fondo que tiene que ver con que se necesitan 500 mil pesos para no ser pobre y 300 mil para no ser indigente”, sentenció el comunicado.