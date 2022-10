A 12 años de su pelea en Punta del Este, las pruebas de la reconciliación entre Pampita e Isabel Macedo

Compartir

En el 2009, la actriz y Benjamín Vicuña protagonizaban Don Juan y su bella dama y sonaban fuertes los rumores de romance entre ellos. En una fiesta, Ardohain increpó a la compañera de su pareja

Eran las primeras horas del 2010 y los famosos se habían juntado en una fiesta en Punta del Este. El elenco de la novela Don Juan y su Bella Dama, celebraba y luego de todo el año anterior haber escuchado rumores de acercamiento entre quien era su pareja, Benjamín Vicuña, e Isabel Macedo, al ingresar al boliche Pampita no lo dudó un segundo e increpó a la actriz.

“Carolina y Benjamín llegaron más tarde, Isabel estaba con sus amigas bailando. Era el VIP y todos sabíamos quién era quién. Estaban también Germán Paoloski y Sabrina Garciarena”, recordó hace un tiempo Connie Ansaldi y reconoció que, al ver las miradas de ambas, le pidió al chileno que se llevara a la modelo. Pero que éste no lo hizo y, cuando la actriz se estaba yendo, Pampita la alcanzó y “la agarró”. “Fue un segundo, no estuvo diez minutos pegándole sin que nadie hiciera nada. Fue todo muy sorpresivo”, aseguró.

Doce años después, ambas rehicieron sus vidas, Ardohain ya separada del chileno se casó con Roberto García Moritán con quien tuvo a Ana e Isabel está en pareja con Juan Manuel Urtubey con quien es mamá de Belita y Julia y parece que finalmente lograron acercar diferencias, o al menos poder convivir en armonía.

En las últimas horas, quien fuera la conductora de El Hotel de los Famosos compartió fotos de la nueva campaña que realizó para una marca de remeras. “La colección Cree en tí no puede más. Las remeras son de algodón pima, cómodas y lindas.Además ahora incorporaron kimonos que son una bomba”, escribió y hasta ahí todo normal ya que ella siempre comparte imágenes de las publicidades que realiza, solo que la dueña de la empresa que hace la ropa es nada más ni nada menos que Macedo.

El posteo de Ardohain consiguió miles de “Me Gusta” y cientos de comentarios, la mayoría de los cuales alertaban: “Es la marca de Macedo”, “Que bueno que se lleven bien”, “Es una profesional, separa el trabajo de lo que sucedió en algún momento con la dueña de la marca, con esta muestra se conocerá más el producto”, “¿De la Macedo? Bueno con el tiempo limaron las asperezas en la vida”.

Por el momento, ninguna de las dos protagonistas se refirió a su presunta reconciliación ni tampoco contaron si hubo una charla previa a la participación de Ardohain en al campaña o si solo se trató de una cuestión meramente laboral, lo cierto es que el tiempo parece haberlas acercado.

Aunque pasó más de una década, cada tanto aparecen nuevos testigos del confuso episodio en Tequila. Yanina Screpante, que esa noche estuvo ahí, hace unos años contó: “Isabel estaba con un espantasuegras y le hacía ‘pi, pi, pi, pi’ a Pampita. Como que la estaba boludeando”, detalló la modelo, y consideró que la actitud de la actriz era provocadora. “Entre la puerta de entrada y el boliche en sí había una recepción en la que se pagaba. Cuando Isabel se va para ese lado salió Pampita de atrás y la cagó a… Bueno, le dio con todo. La agarró de los pelos, la surtió”, detalló la ex mujer del Pocho Lavezzi.

El año pasado Sabrina Garciarena había lamentado el episodio: “Yo soy la persona que lo quiso evitar y nadie me escuchó porque era Año Nuevo. Me daba cuenta de la situación incómoda que iba a pasar. Y fue la típica: ‘Che, Ger, esto…’. ‘No, van a venir igual al boliche’. ‘¡Pero se va a armar!’ Yo iba con uno y con otro y nadie me daba bola…¡Hasta que pasó!”-

