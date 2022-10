Antes de llegar a Formosa, Instituto le ganó a Boca en un partidazo

Compartir

La Gloria derrotó al Xeneize 91 a 85 por la segunda fecha de la fase regular de la Liga Nacional.

El albirrojo abrió su marcador luego de varios minutos sin precisión. Por su parte, el visitante inició intenso y eficaz, convirtiendo dos triples seguidos. Con el correr del tiempo los de Victoriano se acomodaron y empezaron a sumar. Boca se encontró con el bloque defensivo férreo de Instituto. Después con los cambios el albirrojo aumentó su nivel en el juego dejando el cuarto 19 a 17 en su favor.

El segundo segmento fue más peleado que el primero, los dos equipos entendieron la manera de jugar del otro. Durante todo el cuarto la Gloria cerró su área presionando el ataque Xeneize para luego contraatacar con velocidad. Es por eso que Boca aumentó siempre sus puntos a base de triples. El primer tiempo cerró 38 a 44 a favor del auriazul.

La efectividad en tiros de tres del Xeneize no cesó en el tercer cuarto de la mano de Balbi y los americanos Ogide y Tucker. El albirrojo no dejó que su rival saque demasiada ventaja, todo el equipo se entendió en la cancha y no desperdiciaron cada ocasión de convertir. Sobre el final, cuando Boca parecía llevarse el cuarto, apareció Federico Elías y con dos triples seguidos sentenció el segmento 68 a 65 para que la Gloria se vaya con ventaja a la última etapa del partido.

La intensidad con la finalizó el segmento anterior continuó en este. El número 7 de Instituto fue clave para aumentar la diferencia de puntos. En el equipo visitante comenzaron a aparecer falencias e imprecisiones en su juego, las cuales fueron aprovechadas por el local. La defensa sólida fue el fuerte de los de Alta Córdoba durante todo el partido. En un partidazo Instituto le ganó 91 a 85 a Boca Juniors.

La primera salida a la ruta de la Gloria arranca la semana entrante contra La Unión en Formosa el lunes 10 de octubre, luego visitará a Regatas y San Martín en Corrientes. Boca, en tanto, seguirá su gira por Córdoba enfrentando a Atenas, el próximo domingo.

LIGA SUDAMERICANA:

GRAN DEBUT PARA OBERA

Con un triunfo claro ante Pichincha, Oberá Tenis Club (OTC) tuvo un inmejorable debut en la Liga Sudamericana. El extranjero Charles Mitchel, con 17 puntos, fue el goleador del local, aunque el goleo fue repartido. Gastón Córdoba (12), Jonatan Torresi (11), Justin Gordon (11) y Francisco Tarnowyk (11), finalizaron con doble dígito en el casillero de puntos.

En el primer tiempo, el local estableció diferencias a partir del juego de pases, la presión en primera línea y trabajando el rebote defensivo. La ventaja además le permitió al entrenador Fabio Demti rotar el quinteto, generando minutos para Santiago Konaszuk, Nicolás Quiroga, Santiago González, Torresi y Gordon, quienes aportaron desde la banca.

Con intensidad, variantes ofensivas, corriendo la cancha a partir de la buena defensa y mucha rotación, aprovechando al máximo la ventaja que tomó desde el primer cuarto (27-8), tuvo un estreno sin contratiempos ante un rival que, como se presagiaba, es el más débil de la zona.

En medio del poco orden que encontró Pichincha, Eduardo Gamboa intentó siempre darle juego al equipo, mientras que Ángel Matías (24 puntos) fue el líder ofensivo, tomando mucho protagonismo en gran parte del partido. Algunas individualidades, con más ganas que juego, fueron las herramientas que dispuso el equipo visitante, aunque fueron insuficientes para generarle problemas al local.

De esa forma, OTC escribió una nueva página en su rica historia deportiva. No solamente quedará registrado que jugó la competencia internacional, sino que también fue sede con una organización acorde a las circunstancias.

