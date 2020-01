A la espera del debut de Crespo, Defensa y Justicia goleó a Talleres

Compartir

Linkedin Print

El local se impuso 4 a 1 con goles de Benítez, Tripicchio, Mainero y Lucero. Descontó Godoy. Este lunes, el ex delantero del seleccionado asumirá como nuevo DT.

La bienvenida del Halcón de Varela a su flamante entrenador, Hernán Crespo, no pudo haber sido mejor. Y la tranquilidad del propio Crespo al saber que cuando asuma este lunes se encontrará con un plantel que se siente confiado y ganador, pareciera ser ideal

Bajo la conducción de Pablo De Muner, interino tras la renuncia de Mariano Soso a pocos días de reanudarse la Superliga, la sensación en el equipo que en 2020 debutará en la Copa Libertadores no era la ideal.

Sin embargo, comenzó a rodar la pelota contra un siempre difícil Talleres de Córdoba, que supo hacer efectivas las flechas de su entrenador, el «Cacique» Medina, pero ya no es el mismo, y la contundencia comenzó a despejar inquietudes.

Marcelo Benítez abrió el marcador a los ocho del primer tiempo para irse al descanso sumando de a tres y a dos puntos de los puestos de Copa Sudamericana.

La segunda mitad

La segunda mitad fue el banquete principal para que un goleador, como lo fue Crespo, se sienta halagado por sus nuevos anfitriones.

Tripicchio, Mainero y Lucero, con descuento de Godoy de por medio, cerraron una goleada que tuvo como respuesta permanente los aplausos y gestos de aprobación.

Defensa y Justicia, un equipo que se desarmó desde su subcampeonato el año pasado, comienza a dar señales de reestructuración y deidentidad recuperada. Crespo, tal vez, con su modelo made in Banfield, ​tal vez termine esa labor.