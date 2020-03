A un año de la muerte de Sofia Puyó, Unidos por el Dolor reclamó justicia frente a Tribunales

Compartir

Linkedin Print

Frente al edificio de Tribunales, ubicado en la calle San Martín entre España y Saavedra, ayer integrantes de la Fundación Unidos por el Dolor realizaron una manifestación para acompañar a familiares de Sofia Puyó al cumplirse un año de su trágica muerte.

El hecho sucedió el 10 de marzo de 2019 en avenida González Lelong casi Córdoba, en horas de la madrugada, cuando Diego Ramoa que conducía su automóvil a alta velocidad terminó colisionando contra un árbol. Sofia era amiga de Ramoa e iba en el asiento del acompañante y falleció en el lugar. Se comprobó que el mismo circulaba a alta velocidad y bajo los efectos del alcohol. Por el hecho estuvo detenido desde ese momento recuperando hace algunos meses la libertad.

Alberto Gauna, presidente de la Fundación, dijo al Grupo de Medios TVO. «Hoy se cumple un año del asesinato de Sofia Puyó, también estamos reclamando por la causa de Jonathan Lezcano que va rumbo a la impunidad, y por todas las víctimas», dijo y agregó que «en Formosa no hay justicia, se vive en permanente incertidumbre».

«Realizaremos una celebración con el Diacono que siempre nos acompaña porque hay muchos que se han negado. Hemos tenido reuniones con el Obispo de Formosa para pedir que nos acompañe, pero nos dijo que no».

Durante la manifestación realizada, los familiares de víctimas que integran la fundación exhibieron las prendas de sus seres queridos en las escalinatas del edificio para que «quienes ya no están presentes físicamente lo estén de esta manera». «Por ejemplo, yo traje el uniforme de mi hijo que era soldado voluntario, él ya no está más, pero de esta manera sigue presente», asintió, agregando que también un ataúd representa a la «justicia muerta de Formosa».

«Nos convoca la impunidad y por eso estamos acá», cerró Gauna.

«Es un día muy triste»

Por su parte, Analía (madre de Sofia Puyó), sostuvo que la jornada la encuentra muy conmovida porque «me acuerdo de lo que pasó es día, también en las redes sociales me salió el recuerdo de lo que pusieron sus amigos. Es un día muy triste».

Consultada por la causa judicial explicó: «después de la feria judicial nuestro abogado comenzó a presentar los papeles para cerrar la parte probatoria, todavía falta la declaración de mi hija Aranza y del novio de Sofia. Después ya dependerá del Juzgado darnos la fecha del juicio, pero nosotros durante todo el año estuvimos trabajando a la par del abogado porque nuestro derecho es lograr el cambio de caratula de ‘homicidio doblemente agravado’ a ‘homicidio con dolo eventual'».

«Lo ideal sería llegar al juicio con el cambio de caratula», agregó.

Al hablar de cómo lleva los días después de la pérdida de su hija confió que es muy «difícil» y «ayuda el hecho de que tenemos una familia muy unida, donde estamos juntos todos los días tratando de salir adelante. Yo hago muchas cosas para honrar la memoria de Sofia, todos los días me levanto pensando en hacer algo por ella para sobrevivir, es la única manera, y por supuesto buscar justicia. Horacio (padre de la muchacha) hace muchas cosas, pero hay momentos que se quiebra, éramos una familia muy unida, de mostrarnos mucho cariño y obviamente que se la extraña un montón. Esta es una fecha que nos pesa porque nos cambió la vida para siempre».

«Por suerte tenemos a la Fundación Unidos por el Dolor donde nos contenemos entre todos, ya que todos pasamos por lo mismo, no vamos a parar hasta conseguir justicia», dejó en claro.

Seguidamente se refirió a Ramoa: «De Diego sabemos muchas cosas, porque a pesar de que a nosotros nos tiene bloqueados y a todos los amigos de Sofia hay gente que nos cuenta. Él está bien, todos los días saluda como que nunca pasó nada. No muestra arrepentimiento, sigue su vida como si nada. Él hace lo que quiere y nosotros vivimos con cadena perpetua en el dolor por no tener más a nuestra hija».

«Él nunca intentó acercarse, es mentira lo que él dijo en una entrevista que su familia nos buscó, desde el minuto uno jamás mostró empatía. Cuando estaba encerrado pidió un psicólogo argumentando que estaba deprimido, pero deprimido porque no podía salir a hacer su vida y no por lo que le pasó a mi hija, evidentemente eso no le pesó nunca. Nuestra intención es demostrar que su comportamiento posterior tiene mucho que ver con el comportamiento previo», explicó Analía.