Abel Pintos: «El éxito es despertarme cada día y tener el deseo y la posibilidad de cantar»

Abel Pintos fue el gran invitado de La Peña de Morfi y tuvo una charla mano a mano con Diego Leuco en la que se sinceró sobre su rol como jurado de Got Talent Argentina, el programa éxito de Telefe. “Ser jurado fue una gran experiencia, lo pasé muy bien y estoy muy agradecido. Estamos todos en contacto y los participantes también me contactan, nos escribimos. Fue muy lindo”, señaló el cantante, quien salió al cruce de su “rol de malo” en el jurado del reality.

“Quería experimentar vivir la tele de adentro como jurado. Es una producción fantástica, es un programa que va a ir creciendo porque recién estamos en las audiciones. Van a empezar a pasar cosas”, auguró el reconocido artista que aseguró que el formato “le permitió jugar”.

Por otra parte, resaltó que cumplió un sueño al grabar canciones e himnos patrios y que su misión es “lograr que la gente cante estas letras hermosas cuando tenga ganas de hacerlo, no solamente en los actos”. A continuación, agregó que sus favoritas son La Marcha de San Lorenzo y Aurora, canción que interpretó con su guitarra frente al conductor que se mostró muy emocionado en diferentes tramos de la charla.

“¿Tenés alguna definición del éxito?”, quiso saber Diego Leuco. “Si, despertarme cada día y tener el deseo y la posibilidad de cantar porque, de hecho hoy en día me estoy recuperando de una laringitis que desde hace uso días me tuvo a maltraer. Hoy cuando me desperté y me senté en la cama, lo primero que quise hacer es empezar a vocalizar para saber si me iba a sentir bien cantando hoy”, respondió Abel.

Y continuó: “Entonces, empecé a vocalizar y supe que lo necesario estaba ahí, la paz y la alegría que sentí fue inmensa porque cada que pienso si por cansancio o por algo no pudiera llegar a hacer un concierto o cantar como es en esta oportunidad, quienes viven conmigo y están todos los días a mi lado saben lo mucho que eso me afecta emocionalmente. El éxito para mí desde siempre fue justamente ese: sentir el deseo de tener las herramientas necesarias para poder hacerlo, porque luego lo demás es un camino hermoso con mucha gloria, con mucho brillo y también con momentos muy difíciles con lo que uno también aprende a convivir”, completó.

“Lo que es difícil es que cuando te va bien, te acostumbras muy rápido, entonces querés que te vaya bien en el sentido que las canciones sigan logrando lo que lograron. Pero, luego el éxito comercial o que una canción se haga viral también responde a un orden demasiado aleatorio para mí. Yo no considero que eso sea solo el éxito, sino insisto el deseo y las herramientas de querer y de poder hacer para que después todo aquello suceda, y trabajar a diario es importantísimo. El éxito es que ya han pasado 30 años de subirme al escenario y tocar con mi hermano”, completó.

En el programa dio detalles de sus fechas en Vélez Sarsfield y anunció que se presentará en Mar del Plata. Sobre el final de la entrevista, Abel Pintos se emocionó con Maggie Cullen, la exparticipante de La Voz Argentina, que le regaló una canción y le agradeció: “por lo que vos sabés que hiciste por mí”. El cantante luego hizo entonar y bailar a todos los integrantes del ciclo creado por Gerardo Rozín con sus clásicos temas.

Relacionado