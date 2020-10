Abigeato calificado: sujetos fueron detenidos cuando transportaban 341 kilos de carne vacuna en un auto

Compartir

Linkedin Print

Durante un control de rutina en el puesto de tránsito ubicado frente al barrio Namqom de esta ciudad, la Policía detuvo a dos hombres que transportaban dos reses de ganado bovino en un auto que sería producto de un faenamiento clandestino.

El hecho se registró el sábado último, cuando personal del Cuerpo Policía de Tránsito realizaba un control de rutina y detuvo la marcha de un automóvil en el que se desplazaban dos hombres de 25 y 27 años.

Al solicitar al conductor que exhiba el baúl del rodado, se descubrió la carne de dudosa procedencia que no respetaban las condiciones de higiene y salubridad.

Los efectivos le solicitaron las documentaciones que acrediten la propiedad o legalidad del producto cárnico, pero ninguno de los dos tenía la documentación y explicaron que la faena se realizó en un campo de la localidad de Mariano Boedo para consumo personal.

Al no acreditar la propiedad, los uniformados realizaron las averiguaciones con personal de la Unidad Especial de Asuntos Rurales Mariano Boedo, que aseguró no haber controlado la faena.

Motivo por el cual se solicitó personal de la Jefatura de la Unidad Especial de Asuntos Rurales y Delegación Distrito Cinco de la Policía Científica, que documentó el secuestro, tratándose de reses de dos animales vacunos adultos, seccionados en cuartos, paletas, costillares, espinazos, cogotes, patas, cabezas, con signos de haber sido faenados en un medio no apropiado teniendo en cuenta la tierra y las hojas sobre la superficie del cuero y la carne; arrojando un pesos total de 341 kilogramos.

También transportaban dos conservadoras conteniendo menudencias varias; una carpa y un polietileno en el cual posaba el producto, más prendas de vestir varias con manchas de sangre.

Por otra parte, detrás del asiento del conductor encontraron un alicate, dos cuchillos con chaira, 20.000 pesos y un teléfono celular, los que fueron secuestrados.

Secuestro y detenidos fueron trasladados hasta la sede policial, donde ambos sujetos quedaron notificados de su situación legal y permanecen alojados a disposición de la justicia por el delito de “Abigeato Calificado”, con intervención del Juzgado en turno.