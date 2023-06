Accidentes de tránsito evidencian la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad vial

Los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte y lesiones en el país, y Formosa no es la excepción. Según las estadísticas oficiales, en 2021 se registraron 67 víctimas mortales en siniestros viales en esta provincia, lo que representa una reducción del 21% con respecto al 2019, pero también evidencia la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad vial. En esta nota, analizamos las causas, las consecuencias y las posibles soluciones para esta problemática que afecta a miles de formoseños.

Para entender las causas de los accidentes de tránsito en Formosa, es necesario tener en cuenta varios factores, como el estado de las rutas, el comportamiento de los conductores, la fiscalización de las autoridades y la educación vial de la población. Según el presidente del Observatorio Vial Latinoamericano, Fabian Pons, uno de los problemas más graves es la falta de respeto a las normas de tránsito y la sensación de impunidad que tienen muchos usuarios de la vía pública. “Acá hay una pérdida de valores culturales. El tránsito se basa en normas de respeto al prójimo. Lo que estamos viendo es una enorme sensación de omnipotencia, como que a nosotros nunca nos va a pasar nada, mezclado con la impunidad de que los controles son mínimos o inexistentes”, dijo Pons en una entrevista.

Otro factor que influye en la siniestralidad vial es el uso masivo de motocicletas, que representan el 53% de los muertos por accidentes de tránsito en el país. Pons advirtió que muchos motociclistas no tienen los conocimientos básicos para manejar una moto de forma segura, ni usan los elementos de protección adecuados, como casco o chaleco reflectivo.

“No saben frenar con una moto, no circulan a distancia, no buscan una vía de escape porque el arma del motociclista no es el freno, porque la moto frena muy mal. No están los conceptos básicos”, afirmó Pons. Además, criticó la laxitud que hay en el otorgamiento de licencias de conducir, tanto para particulares como para profesionales. “Uno se da cuenta en la calle que ve gente que claramente no está apta para conducir. No hay nadie que esté preocupado en hacer un sistema más seguro”, expresó.

Las consecuencias de los accidentes de tránsito en Formosa son dramáticas, no solo por las vidas que se pierden o las secuelas físicas y psicológicas que sufren los sobrevivientes y sus familias, sino también por el impacto social y económico que generan.

Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los accidentes viales le cuestan al país el 1,6% del Producto Bruto Interno (PBI), lo que equivale a unos 10 mil millones de dólares al año. El informe también señala que los accidentes viales son la principal causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años, y que afectan más a los sectores vulnerables, que tienen menos acceso a servicios médicos y legales. Ante este panorama, ¿qué se puede hacer para mejorar la seguridad vial en Formosa?

Según el titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Pablo Martínez Carignano, se requiere de un trabajo conjunto entre el Estado y la sociedad, con políticas públicas que apunten a la prevención, la concientización, la fiscalización y la asistencia a las víctimas.

“La baja de siniestralidad vial es un dato muy alentador, porque significa que se salvaron muchas vidas y que el trabajo de la ANSV y de todas las provincias se ve reflejado en las rutas. Pero no debemos quedarnos solo con eso, sino que aún falta muchísimo por hacer y mejorar, por eso vamos a continuar con todas las políticas públicas que ya pusimos en marcha en estos dos años de gestión, más todas las que vamos a implementar durante este nuevo año, para reforzar el compromiso que asumimos de mejorar la seguridad vial en Argentina”, manifestó Martínez Carignano.

Entre las medidas que impulsó la ANSV durante el 2021, se destacaron: la presentación del proyecto de Ley de Alcohol Cero al volante en la Cámara de Diputados; capacitaciones en conducción segura y entrega de cascos y chalecos a 15 mil motociclistas de 60 ciudades del país; la inauguración de 10 bases operativas de fiscalización para aumentar la presencia de controles en las rutas; más de 70 mil conductores controlados en el programa Alcoholemia Federal junto a todas las provincias; la atención a nivel nacional a las víctimas de siniestros viales y a sus familiares con la Línea 149 opción 2.

Los accidentes de tránsito en Formosa son una realidad que nos interpela a todos como ciudadanos responsables. No se trata solo de un problema técnico o legal, sino también ético y cultural.

Es necesario tomar conciencia de los riesgos que implica conducir sin respetar las normas, sin cuidar nuestra vida y la de los demás. También es necesario exigir al Estado que cumpla con su rol de garantizar la seguridad vial, con infraestructura adecuada, controles eficientes y sanciones ejemplares. Solo así podremos reducir la siniestralidad vial y construir una sociedad más justa y solidaria.

Relacionado