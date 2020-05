ACLISA: deuda de IASEP a prestadores pone en crisis a clínicas y sanatorios

Compartir

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, Amador Palavecino, presidente de Asociación de Clínicas y Sanatorios de Formosa (ACLISA), informó que la obra social de los empleados estatales (IASEP), adeuda las prestaciones del mes de marzo que representa el 50% de los ingresos sumado a la falta de atención por el aislamiento obligatorio, pone en una situación compleja a las clínicas y sanatorios que solo atienden emergencia; actualmente hay un 80% de camas vacías.

“La situación que se plantea es la siguiente: nosotros normalmente con IASEP tenemos un convenio de pago a 30 días presentada la factura, nosotros la factura la presentamos alrededor del 15 del mes pasado y normalmente esto se viene cumpliendo que a los 30 días se abone el pago, es decir que teóricamente nuestro pago se tendría que haber realizado el 15 de este mes. Porque juntamos el ingreso de todas las obras sociales que se hacen en dos pagos uno cuando paga IASEP generalmente el 15 y otra a fin de mes, pero el problema que se suscitó ahora es que no recibimos el pago de la obra social de este mes que era lo facturado del mes de marzo”, explicó el doctor.

“Lógicamente que para nosotros el hecho de que IASEP signifique el 50 por ciento de nuestros ingresos el no pago o el atraso del pago, nos causa muchos inconvenientes, sobre todo en estos momentos de pandemia, donde la facturación ha bajado de manera importante por el poco ingreso de los pacientes al sanatorio”, añadió.

Ante esta situación vale decir que este fin de semana, la Red Integrada de Médicos Argentina, con el aval de cientos de profesionales de todo el país y en Formosa con la adhesión de “Médicos Unidos”, expuso la actual situación del sector e hizo un puntual pedido a sus entidades intermedias (APS, ACLISA y Federación Médica), así como al Ministerio de Salud que incluye a todos los profesionales del ámbito público y privado de la Provincia.

Por lo que indicó que “estamos en una situación crítica, por eso es el malestar de los médicos, por la falta de pago de IASEP; si bien, tenemos que considerar que la obra social está con nuevas autoridades en estos momentos, que han asumido hace poco tiempo y se encuentran en una etapa de restructuración, pero lógicamente para los sanatorios y médicos este atraso en el pago es importante”.

A su vez, Palavecino contó que en estos momentos se está adeudando la factura del mes de marzo, “IASEP es una de las obras sociales que paga más rápido, porque generalmente están pagando de 60 a 90 días, es decir, que hay muchas de las obras sociales que recién estamos cobrando el mes de febrero, pero el problema está en el monto significativo que es IASEP para los sanatorios, institutos y médicos”, explicó.

El Presidente de Asociación de Clínicas y Sanatorios de Formosa, recordó que esto comenzó después del 16 de marzo, “dentro de todo esa facturación fue masomenos importante pero si hablamos de la facturación de abril y mayo, las clínicas, los sanatorios igual que los médicos han trabajado un tercio de lo que trabajaban antes, por lo que el problema grande los vamos tener a partir del mes que viene cuando se comience aclarar esos montos, por este motivo a través de ACLISA, APS y Federación Médica hemos solicitado una reunión con las nuevas autoridades para buscar una solución, porque en otras provincias por ejemplo para tratar de que los sanatorios y los institutos no cierren o puedan pagar al personal se implementó que se abone una suma fija, hasta que pase esto y se pueda ir resolviendo”.

Afirmó que “la gente tiene mucho miedo de concurrir a los sanatorios, por temor a infectarse el COVID-19”

Al consultarles si hay disponibilidad de camas en las clínicas y sanatorios privados informó que “hay una tasa de ocupación del 15% al 20 %, no más de eso. Hay un 80% de camas libres en estos momentos porque las obras sociales en general suspendieron las cirugías y estudios programados que era a mayoría del ingreso que se tenía”.

“Hoy por hoy tenemos pacientes que no se están haciendo los controles previos y cuando caen ya van directo a terapia intensiva. El problema es que al no hacerse los controles en el momento que se tienen que hacer, el paciente llega a una situación mucho más crítica porque va directamente a una internación con mucho más riesgo de mortalidad”, expuso

Por último aseguró que “las clínicas y sanatorios que nuclea ACLISA, que sería una parte del personal, estamos alrededor de 400 familias. Nosotros estamos cobrando lo que facturamos en el mes de febrero, por lo que el mes anterior pudimos pagar a la mayoría, pero para abonar mayo si IASEP no paga va a ser imposible”.