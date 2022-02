Actuación notable de Tabarez y victoria de la Unión de Formosa ante el «Tatengue»

Compartir

La Unión de Formosa se quedó con un triunfo de enorme valor ante Unión de Santa Fe, rival directo. Fue 97 a 93 con una notable actuación de Tabarez, autor de 29 puntos con acciones determinantes en el cuarto final. El partido tuvo un clima de playoffs con paridad en casi toda su extensión. En ese marco, el local llegó a ganar por 8 en el inicio -21 a 13- y el visitante se llevó la máxima -10 con un 56 a 46 en el arranque del tercero-.

En la recta final hubo, primero un robo de Tabarez para que él mismo corra la cancha y luego un rebote suyo en defensa que trasladado a la ofensiva derivó en un doble de Ferreyra. Ese mini parcial de 4 a 0 le dio a La Unión margen de 6 -92 a 86- con 1,37 minuto por delante que terminó siendo decisivo más allá que después hubo que estar firme desde la línea para sostener el resultado.

En los primeros 3 minutos La Unión mostró mucha solvencia para atacar y con sus cinco iniciales convirtiendo, generó un 12 a 5. Hubo pedido de minuto de Ponce y Unión mejoró su cara ofensiva con Everett para armar un 6-0 que equilibró el resultado -12 a 11-.

Con aciertos a distancia de Maldonado y Vieta, más lo que exigían cerca del aro Crawford y Cuthbertson, el local volvió a estirar la diferencia subiendo por 8 -21 a 13- con 2,30 minutos de juego. A esa altura el visitante ya había movido cinco piezas desde el banco y con el aporte ofensivo de Jaime y Torres –triple- volvió a apretar -23 a 19-. La última acción del cuarto fue para un rompimiento de Arn, sacando falta y anotando los dos libres para dejar el resultado 25 a 19.

El juego interior alimentó las cifras de Unión con Torres y Bombino para un parcial de 8 a 3 en 2 minutos que lo dejó a la mínima -28 a 27-. El momento de incomodidad del local se agravó por una pérdida de Maldonado que le dio a Torres la chance de correr la cancha y de anotar para poner a su equipo al frente -29 a 28-, ahora con un 10 a 3 para Unión en 2,30 minutos.

El banco de Unión seguía pesando, ahora con el perímetro: Martin, Godoy y Jaime para tomar 4 de luz -36 a 32- aunque con el ingreso de Tabarez hubo respuesta: parcial de 7 a 0 para que La Unión de nuevo esté arriba -39 a 36-.

Torres, de gran pasaje en el cuarto, anotó su segundo triple en la noche para empatar en 39 y desde allí el mando en las cifras no paró de cambiar. Cuando hubo un equipo que anotó en tres ofensivas seguidas, hubo quien despegó. Y ese fue Unión con triple de Schoppler, otros de Cantero y dos libres de Bertona para un 51 a 44. En ese cierre del capítulo, la visita aprovechaba todo, lo que generaba y también lo que no hacía su rival, claramente sin respuestas para cuidar su aro recibiendo en esta fracción ¡34 puntos!

Cylla inauguró el tercer cuarto con un triple para darle 10 a los suyos -56 a 46-. Después, hasta la mitad del parcial, el juego fue pura vorágine pero con ambos equipos sin eficacia para un parcial de 7 a 7 con 7 a favor de la visita -60 a 53-.

Había mucha intensidad para defender y poca claridad. En el medio de todo eso Ferreyra anotó un triple -61 a 56- como para que su equipo se nutra de un momento positivo. Tabarez empujó con dos libres y había solo 3 puntos -61 a 58-. No había nada luego de una buena defensa y el triple de Thygesen enfrente para empatar en 61 con 3 minutos por delante.

Como cuando Unión despegó, anotando dos bombas de tres pegadas, Tabarez siguió esa línea para ver de nuevo al frente a La Unión -64 a 62-. Y se entonó el local. Mucha defensa y a buscar cada rebote ofensivo. Así generó faltas y, con 54 segundos para el cierre, ganaba 66 a 63. Hubo dos bombazos para que el cierre del cuarto gane en emotividad. Martin lo empató con un triple en 66 y en la última fue Arn el de los tres puntos para que La Unión cierre arriba -69 a 66-.

Un 8 a 2 para el visitante –dos triples, Bertona y Jaime- le permitió arrancar firme el capítulo final -74 a 71-. Como en el cuarto previo, desde un triple, el local se atrevió. Fue de Cuthbertson para ponerse a 1 -76 a 75- y, también, como calco del parcial previo, iba a ser Tabarez, con un triple, el encargado de devolverle el mando al dueño de casa: 80 a 78 con 5,16 minutos por jugar.

Tabarez también obligaba rompiendo al aro y así le dio ventaja de 3 a los de Ginóbili -84 a 81-. Bertona la desactivó con un triple para empatar en 84 con 3 minutos por delante para definir todo. El primero en anotar fue ¡Tabarez! ¿Quién otro? Dos libres suyos aunque contestó rápido Hure. 86 de cada lado con 2,48 minutos. Pero Tabarez tenía más. Un robo a Cantero que lo largó a correr la cancha para anotar y luego un rebote defensivo que iba a terminar enfrente con un doble de Ferreyra para ponerse por 6 -92 a 86- con 1,37 minuto.

A Unión le quedaba Schoppler para ir por la última. El base armó un parcial de 3 a 0 con libre y doble -92 a 89- para estirar la intriga. Ginóbili paró las acciones con 54 segundos de partido y en el regreso al juego, La Unión necesitó de tres tiros para anotar. Rompió Tabarez, falló el doble exigido, Crawford tomó el rebote pero la pasó al otro lado y allí asomó Maldonado para el 94 a 89 con 30 segundos. Doble de Cantero profundo a 20 segundos y corte a Cuthbertson. Sumó 1, Schoppler 2 a 14 segundos, y ahora en la línea estaba Vieta con 95 a 93. Adentro ambos libres para el 97 a 93 y solo faltaba una más de Tabarez: una defensa para parar a Hure y trabajo terminado.

