AFA y La Liga: siete proyectos para la vuelta del fútbol

Los organismos presididos por Claudio Tapia y Marcelo Tinelli avanzan en varios borradores para el retorno de la competencia oficial. Aunque hay tres modelos que se barajan con mayor fuerza, son varias más las posibilidades que están sobre la mesa para cuando le pelota vuelva a rodar en Primera División.

La pandemia del coronavirus sumergió al mundo en una ola de incertidumbre que no tiene antecedentes en el siglo. Frente a ese panorama, es muy difícil pisar sobre seguro, con lo cual se barajan muchas posibilidades en los diferentes rubros y frentes. Así también ocurre en AFA y la Liga Profesional, que trabajan en siete proyectos para el retorno del fútbol.

Hay tres modelos (de siete analizados) que tomaron mayor fuerza. “Estamos trabajando, pero no hay ningún modelo cerrado porque todo depende de la evolución de la pandemia. Por el momento son borradores, algunos con más chances de que se concreten que otros”, relata una fuente muy interiorizada.

En el primer boceto, que se daría si el fútbol puede regresar en septiembre como esperan los más optimistas, se jugaría un torneo con cuatro zonas de seis equipos. De alcanzar el tiempo, sería a dos ruedas.

Los cabezas de serie serían Boca, River, Vélez y Racing, que terminaron en lo más alto de la última Superliga. La definición de ese campeonato se daría entre los ganadores de los cuatro grupos, que jugarían dos semifinales ida y vuelta y, luego, una final única.

En el segundo caso, se dividirían los 24 clubes en seis zonas de cuatro equipos cada una. Los cabezas de serie serían Boca, River, Vélez, Racing, Argentinos Juniors y Defensa y Justicia, primeros seis de la Superliga pasada. Además de semifinales y final, habría cuartos de final, fase a la que accederían líderes y los dos mejores segundos.

Por último, se repartirían tres grupos con ocho equipos cada uno. No habría ida y vuelta, pero sí semifinales con los ganadores de cada zona y el mejor segundo. Las semifinales serían a doble encuentro y la final a partido único.

La visión más optimista indica que se podrá empezar a jugar el próximo 13 de septiembre. Otros más pesimistas marcan que la pelota no rodará en la Primera División hasta entrado el próximo año. De ocurrir eso, se cancelará todo el 2020 y en 2021, quizá en enero, directamente arrancaría la siguiente temporada.

Sea cual sea el formato, contará con equipos divididos en grupos o zonas. La idea es tratar de garantizar un mínimo de 10 partidos por equipo en la mayor cantidad de modelos. Si la pandemia permite recién empezar a jugar en noviembre, como algunos creen, las fechas no darán para desarrollar buena parte de los modelos.

¿Y la Copa Argentina? El interrogante de interrogantes. Hasta ahora, solamente se jugó hasta una parte de los 32avos de final. Para poder cerrarse, debería ocuparse buena parte de las semanas desde la vuelta del fútbol. ¿Y el problema? Aparte de la cantidad de partidos que restan disputarse, son justamente los días del certamen (por lo general, martes, miércoles y jueves) los que ocupa Conmebol para el desarrollo de la Libertadores y la Sudamericana. ¿Qué ocurrirá?