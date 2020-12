Afirman que repuntaron las ventas de aires acondicionados y motocicletas

Compartir

Walter Ríos, gerente de “Cetrogar” en Formosa, dialogó con el Grupo de Medios TVO y comentó que su rubro fue muy afectado en la cuarentena porque se quedaron sin stock ya que “muchos de nuestros productos son importados y no nos podían enviar” lo que les generó “perder un 70% de las ventas”, sin embargo aseguró que en los meses de noviembre y diciembre hubo un repunte.

“Nuestro rubro fue uno de los más afectados por el incremento del dólar, porque muchos artículos que vedemos son importados y tambien nos afecto que los fabricantes por la cuarentena no podían enviar los containers y nos quedábamos sin stock”, aseguró.

“Hoy en día se está resolviendo, las ofertas están puntuales y los productos ya están regularizados. Tenemos stock suficiente para ofrecer y la demanda hoy del cliente es estacional, buscan aire acondicionados, ventiladores, y siempre lo que es línea blanca como cocina, lavarropa y heladeras, otro de los productos que se mueven en el verano son las motos, donde Cetrogar cuenta con una línea de crédito personal de hasta 24 meses, que son cuotas fijas y en pesos”, dijo. Además destacó que “es importante para proyectar la compra a futuro ya que nuestra economía varia con el valor del dólar y esto afecta en el precio del producto”.

Ríos aseguró que “tenemos una línea de precio muy competitiva, no hemos actuado a como se comportó el dólar tratando de recuperar el mercado que se había perdido, que fue alrededor de un 70% de las ventas que antes teníamos”.

“Esto sucedió porque aumentaron los precios y la gente no tiene la posibilidad de poder adquirir un producto, además los límites de compras han sido absorbido y por otro lado la faltante de mercadería que no nos podían enviar”, dijo.

Con la llegada de fin de año, “tenemos todas las esperanzas de que esto mejore, hemos notado un incremento en las consultas y demanda, y también movido por al situación de nuestro clima, hemos generado ventas en noviembre y diciembre, por lo que estamos muy conformes y con esperanzas de que siga creciendo”.

Como balance, el Gerente de Cetrogar aseguró que las ventas este año fueron “medianamente bueno. En los últimos meses el mercado comenzó a tomar un poco más de tranquilidad, la gente está más confiada porque tenemos un status sanitario que nos permite olvidarnos de un problema que es la salud y con los protocolos salir y atender a otras cosas que antes no se tenían en cuenta como la compra de las necesidades de hogar y esto genera que haya un mayor movimiento en la sociedad. Los comerciantes tenemos una oportunidad más de colocar nuestros artículos”, cerró.

