Aguará derrotó a Sixty para sumar su segunda victoria en el Regional del NEA

Por la tercera fecha el Regional del NEA, en Villa Fabiana, en la capital chaqueña, el “zorro” logró un triunfo trabajado ante Sixty por 20 a 13, con un buen arranque y un cierre favorable para doblegar a los locales.

Nuevo triunfo de Aguará en este 22° Regional del NEA, ante Sixty en la capital chaqueña, revirtiendo un resultado desfavorable sobre el final del juego. El “Zorro “ sumó su segunda victoria en tres presentaciones y esta de visitante, vale doble. Comenzó muy bien controlando a Sixty y siendo protagonista. Con los delanteros llegó al primer try de Walter Torres y antes del cierre nuevamente los forwards, de la mano de Martín Mazo conquistaron el ingoal visitante, para ponerse 10 a 0. Los locales antes del final reaccionaron y abriendo la cancha, Matías Juric quebrño la defensa y con su patada efectiva achicaba el marcador para ir al descaso 7 a 10.

Durante el primer tiempo, la indisciplina de los locales, producto de una defensa intensiva que debió sostener, vieron la amarilla Pardo y Catalina sucesivamente para tener uno menos durante 20 minutos. Lo que favoreció a la visita para controlar la pelota.

En el complemento, Sixty mejoró en la posesión y avanzó en el terreno visitante para conseguir dos infracciones frente a los palos y Juric fue el encargado de convertir en dos ocasiones para pasar al frente antes del cuarto de hora.

Luego se prestaron la pelota, muchas impresiones y una amarilla en Aguará, nos llevaban a un final con mucho dramátismo. Y asi fue, la visita recuperó protagonista, con las variantes desde el banco de suplentes y llevó a Micelli a igualar el juego a los 37’ con un penal cruzado.

Y eso no sería todo, Aguará fue a buscar el triungo y con una muy buena convinación de manos, llegó al ingoal Carlos Amaya para desatar la alegría formoseña. Más la conversión de Micelli, el triunfo estaba asegurado.

El próximo fin de semana, Aguará recibirá a Regatas que viene de ganarle a Taraguy y Sixty tiene el duelo clásico ante Curne en Monte Alto, que también viene de un triunfo ante San Patricio.

Sintesís

Sixty 13: Jorge Michonovich, Rogelio Casco y Franco Dellamea; Mauro Aguirre, Gabriel Verón; Gerardo Colussi, Ricardo Pardo y Facundo Dellamea; Atilio Lotero y Galo Cáceres; Nahuel Espinoza, Dante Caballero, Joaquín Catalina y Matías Juric. Ent: Alejandro Temperini.

Ingresaron: Valentín Salgado, Diego Benítez, Leonardo Gil, Víctor Galarza, Horacio Ybarra, Diego Martínez, Matías Vallejos, Enzo Valussi y Santiago Muñoz.

Aguará 20: Facundo González, Rodrigo Benítez y Walter Torres; Mario Bravo, Gonzalo Arguello; Matías Mazo, Ariel Sandoval y Ramiro López; Lautaro Pignocchi y Emiliano Ballejo; Ramiro Pintos, Iván Fernández Bedoya, Leonardo Mongelos, Néstor Iza y Thiago Bejarano. Ent: M. Heredia y G. Ledesma.

Ingresaron: Augusto Schulz, Mauro Bogarin, Rodolfo Areco, Carlos Amaya, Augusto Nicora, Juan Francisco Micelli y Roberto Busaniche.

Progresión: PT: 12’ Try de W. Torres (A) 0 – 5; 38’ Try de M. Mazo (A) 0 – 10; 41’ Try y conv. de M. Juric (S) 7 – 10; ST: 10 y 13’ Penal de M. Juric (S) 13 – 10; 37’ Penal de J. F. Micelli (A) 13 – 13; 40’ Try de C. Amaya conv. por J.F. Micelli (A) 13 – 20.

Amonestados: PT: 9’ R. Pardo (S) y 20’ J. Catalina (A); ST: 12’ C. Amaya (A).

Referee: Felipe Gorrochategui.

Intermedia: Sixty 32 – Aguará 15.

