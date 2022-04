Sofía Jujuy Jiménez confirmó su separación de Bautista Bello

Compartir

El viernes Luli Fernández mostró el chat que mantuvo con Sofía Jujuy Jiménez, con quien mantiene una amistad de larga data, y sorprendió al contar que la modelo ya no está en pareja con Bautista Bello. Tal como se aprecia en las capturas de pantalla de la conversación de WhatsApp, la conductora le confirmó la separación y le confió los motivos que la llevaron a dar por finalizada la relación, luego de casi un año de noviazgo.

Los últimos dos meses Sofía estuvo de viaje en Dubai, y al parecer ese tiempo alejada del polista la hizo reconsiderar los planes a futuro. La panelista explicó en Socios del espectáculo (El Trece), que se asombró cuando su amiga le blanqueó la reciente ruptura. “Yo estaba en un evento, me habían contado que iba a ir y como no la vi le mandé un mensaje”, comentó mientras mostraban en la pantalla gigante la charla que tuvieron.

Rodrigo Lussich fue el encargado de leer la palabra de Jujuy, y allí dio la primera pista de que había tomado caminos diferentes con Bautista: “Me estoy por ir de nuevo. Me voló la cabeza el viaje y tengo algunas propuestas de laburo piolas, pero me voy sola”. Impactada, Luli le consultó si “estaba todo mal” con Bello, suponiendo que se habían distanciado momentáneamente, pero la respuesta fue contundente: “No, la mejor. Pero ya no estamos más juntos”.

“La realidad es que tenemos proyectos distintos y yo quiero irme a vivir afuera”, confesó la modelo sin dar mayores detalles. En este sentido, Fernández profundizó sobre las razones de la separación, y aseguró: “La realidad es que ellos tenían una relación súper linda, pero quien decide concluir y terminar la pareja es Sofía. Ella estuvo mucho tiempo de viaje y tiene idea de irse a vivir a otro país; ha tenido propuestas de trabajo en Europa y tiene muchas ganas de irse”.

Incluso detalló que la experiencia que vivió en los Emiratos Árabes podría repetirse, ya que varias empresas le ofrecieron que vuelva para mostrar el tour por la lujosa ciudad en sus redes sociales, donde Jujuy tiene más de 1,6 millones de seguidores. “Cuando habla de proyectos distintos se refiere a que Bauti tiene un hijo chiquito de siete años, entonces si Sofi se quiere ir a probar suerte afuera, él no la puede acompañar; la verdad que cuando te sumás a una persona que tiene hijos hay un montón de cuestiones complejas”, sostuvo Luli.

Sobre el final contó que horas después de enterarse de que se habían separado, revisó la cuenta de Instagram del polista y descubrió que había publicado un curioso posteo, que a su entender hace referencia a la ruptura: “Puso una frase que dice: ‘Quien pone muchas excusas, tiene pocas ganas’; para mí él sigue re enamorado”. También dio su opinión sobre la incopatibilidad de estilos de vida de Jiménez y Bello, al hacer referencia a la impresión que le dio el joven de 33 años cuando lo conoció.

“Me lo crucé en un restaurante, y mucha camisa hawaiana, muy libre, y ella es muy arriba, tiene una energía hermosa, pero no sé si para ser pareja a largo plazo”, se sinceró. Jujuy y Bautista habían blanqueado su romance a fines de septiembre, aunque desde mayo habían surgido los rumores tras varias salidas juntos, y a las pocas semanas empezaron a mostrarse en público. Después de compartir varios viajes a la provincia natal de la modelo, decidieron ponerle punto final al noviazgo.

