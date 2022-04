Fede Bal habló luego del tremendo accidente que sufrió en Brasil: «Fue como una película»

Compartir

El viernes por la tarde Fede Bal sufrió un accidente en Brasil mientras grababa un nuevo episodio de Resto del mundo, el programa que conduce actualmente por la pantalla de El Trece. Tal como confirmó su entorno, el hecho ocurrió mientras practicaba parapante: el motor se cayó sobre su brazo y le causó doloras fracturas expuestas. El propio actor relató lo ocurrido recostado en la camilla de la ambulancia que lo trasladaba desde la isla Paraty hasta Río de Janeiro para que pudieran operarlo.

A través de la cuenta oficial de YouTube del canal del solcito compartieron el video donde Fede brindó su testimonio. “Apenas pasa lo que pasó, yo me agarré del brazo tipo Segunda Guerra Mundial”, dijo en un comienzo, para retratar el instinto de supervivencia que le surgió cuando se dio cuenta de que el planeador se estaba cayendo. “Tranquilo, me subo al auto, y había una cantidad de sangre… le manché todo el auto al brasilero”, agregó.

“El tipo agarró toda velocidad y había unos pozos tremendos, lomas de burro, me sentía como en un tiroteo, fue como una película de (Quentin) Tarantino, faltaba una música rápida como de los ‘70″, continuó en el relato sin filtro. Vendado y con un cabestrillo provisorio, suspiró al recordar lo que vivió y reconoció: “Yo pensaba: ‘¿Qué está pasando? ¿Por qué?”. Sobre el final, detrás de cámara le consultaron en tono de humorada: “¿Un par de días y estamos grabando?”.

El actor conservó el humor y contestó ilusionado: “Estamos en carnaval, me espera el Sambódromo chicos”. En la descripción del video, El Trece aclaró: “Testimonio de Federico Bal, el sábado 23 de abril a las 5 de la madrugada cuando la ambulancia lo trasladaba junto al equipo de Resto del mundo desde Paraty hacia la clínica en Río de Janeiro en un viaje de 4 horas y media”. También agradecieron por los buenos deseos que le están haciendo llegar al conductor y a su familia.

Carmen Barbieri, por su parte, ni bien se enteró de lo sucedido, sacó sus pasajes para viajar a asistir a su hijo. A primera hora de la mañana del sábado, le contó la situación a Teleshow. “Ya estoy en Río de Janeiro y Fede llegó recién en ambulancia con mucho dolor. Lo operan en un rato del brazo porque tiene fracturas expuestas”, expresó la artista.

Por su parte, Martina Valía, jefa de prensa de Bal, confirmó que luego de que se evaluara la posibilidad de trasladarlo a Buenos Aires, el actor iba a ser sometido a una cirugía en aquella ciudad brasilera, pero que estaba “bien” ya que en ningún momento estuvo en riesgo su vida. En este sentido, el actor trató de llevarle tranquilidad a sus seguidores con dos fotografías que publicó en sus historias de Instagram. En la primera, donde se lo ve con su brazo vendado y expresión de dolor, escribió: “Hi, I’m Johnny Knoxville and welcome to Jackass”. El texto en inglés hacía referencia al actor norteamericano que protagoniza la serie en la que se llevan a cabo diversas actividades peligrosas para divertir a los televidentes.

En la segunda imagen, en tanto, Bal se muestra en la ambulancia que lo trasladó los más de 240 kilómetros que separan la isla en la que sufrió el accidente del centro médico en el que está siendo operado. “Tudu bom”, escribió junto a la postal. Y le agradeció “al mejor equipo”, arrobando a quienes lo acompañaron en ese difícil momento.

