El boxeo federado tuvo su noche de fiesta en Juárez con ilustres visitas

La velada cumplida en el polideportivo de Ingeniero Juárez fue enorme espectáculo en el cual participaron en calidad de invitados de lujo algunos nombres propios del boxeo nacional como los ex campeones Miguel Ángel Arroyo, Pastor “Vaca Mala” Maurín y Ariel Ñato Burgos. La organización estuvo a cargo del Gimnasio Municipal de Juárez, y la fiscalización fue de la Federación Formoseña de Boxeo.

La reunión pugilística fue un rotundo éxito, con una asistencia de público que colmó la capacidad del polideportivo para asociarse a una fiesta deportiva que convocó a viejas glorias de la disciplina, y a las nuevas promesas del oeste formoseño y Salta. En la pelea estelar, en la categoría gallo, la local Mariza Gutiérrez perdió ajustadamente en las tarjetas ante Belén Ortega, oriunda de Pichanal (Salta).

Los otros resultados registrados fueron: Categoría galló: Julio Alvarado (Pichanal) GPP a Jesús Alemán (Tartagal), Pluma: Miguel Sánchez (Ingeniero Juárez) empató con Misad Balderrama (Tartagal), y Mauricio Murual (Tartagal) GPP a Axel Comandiny (Pichanal). Hubo también un par de exhibiciones.

El responsable de la organización fue el recordado ex profesional juarense Miguel Noez, quien contó con la colaboración del ex campeón Daniel Agüero en representación de la FFB. La comuna de Juárez por intermedio del intendente Nacif Flores, y el responsable de Deportes Néstor Corbalán, también fueron valiosos colaboradores.

El éxito alcanzado por el boxeo federado fue rotundo, y de las conversaciones mantenidas en Juárez surgió la posibilidad de un encuentro internacional en Formosa, entre un seleccionado provincial, una delegación salteña, y el equipo nacional amateur de Bolivia. El dialogo quedó abierto, y todo indica que el deporte de los puños enguantados que desarrolla sus actividades bajo la órbita de la FFB y la Federación Argentina de Boxeo transita por el camino de la responsabilidad y el éxito.

La noche juarense fue testigo de la visita de tres glorias del boxeo nacional para asociarse a la iniciativa de promover la disciplina en esa localidad fronteriza con Salta, porque hasta allí llegaron Miguel Ángel Arroyo (ex campeón argentino y sudamericano de los medianos), Pastor Maurín (ex campeón argentino, combatió por el título mundial supergallo y perdió por puntos en los Estados Unidos ante Marco Antonio Barrera), y Ariel Burgos (ex campeón Mundo Hispano de la categoría súper pluma, y actual concejal de la localidad salteña de Güemes). El público premió con aplausos a los ilustres visitantes en el cierre de una velada inolvidable.

