Quisiera saber porqué la empresa Aguas de Formosa no permite pagar las facturas en cuotas. Tuve un inconveniente de fuga de agua en mi domicilio la cual me informan de que verifique mi instalación, ya verificada la ínfima pérdida la he solucionado, ahora el tema es que fui a pagar la con tarjeta de crédito y el importe superaba los 12 mil pesos. Es una locura pagar tanto. Que por favor nos permitan hacer en cuotas, más porque no estamos trabajando.