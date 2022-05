Aguirre: «Estamos con un problema de faltante de gasoil»

Compartir

El gerente de la empresa Crucero del Sur, César Aguirre en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca de cuál es como se encuentra el sector en relación a la provisión de gasoil, contó también que se ha celebrado una nueva paritaria en el sector.

Aguirre dijo «estamos con un problema de faltante de gasoil, el mes pasado casi una semana no hemos recibido gasoil, de todas maneras, hay que decir que estamos mal, pero mejores que otras jurisdicciones».

«Hay algunos distritos que ya diagramaron estar sin servicio los días sábado y domingo y acortaron los servicios nocturnos», añadió.

«Hay que decir que nosotros tenemos 70 unidades todos los días, un día no pudimos salir el mes pasado, pero no pudimos salir y no nos dio tiempo a diagramar nada porque el proveedor me había dicho estoy a las 00 horas y después me avisa que el camión que va y viene con el liquido se quedó a dormir en Reconquista y no pudo salir y ahí», explicó.

Aumento de sueldo a emplea

dos de Crucero del Sur

El mes de junio debería haber un aumento de sueldo para los empleados de la empresa, el gerente consultado al respecto señaló «estamos trabajando al respecto, pero esta es nuestra voluntad. Nosotros hemos celebrado una nueva paritaria que está supeditada a conseguir los fondos. Yo estoy volviendo de la provincia de Buenos Aires donde estuve tratando de conseguir el fondo nacional y esta semana nos abocaremos a pedir los fondos provinciales para completar. Es una paritaria bastante importante».

«Nosotros les hemos contado a los Diputados nuestra necesidad en el interior del país», cerró.

