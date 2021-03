Al grito de “queremos trabajar”, abogados independientes protestaron frente al STJ

Compartir

Ayer por la mañana, frente al edificio del Superior Tribunal de Justicia ubicado sobre la calle Juan José Silva 856, abogados que se denominan independientes, protestaron para que se levante la feria extraordinaria decretada en el sistema judicial por la vuelta a la fase 1 en la ciudad capital, ante el aumento de casos de coronavirus.

Al grito de “queremos trabajar”, los abogados denunciaron el letargo en la justicia que se agravó aún más con la pandemia y que les impide poder cobrar y solucionar las causas que tienen, algunas de las cuales son muy importantes y urgentes como las que se tratan en el Juzgado de Familia.

Asimismo lamentaron no haber sido convocados a la reunión que se mantuvo para analizar la situación y donde se resolvió, adoptar algunas medidas para agilizar la prestación del servicio de justicia.

Aseveraron además que se manifestarán todos los días frente a la sede del STJ hasta tener una solución. “Como no nos hacen caso vamos a venir todos los días por lo menos media hora para venir a gritar que queremos trabajar porque no podemos estar así y que ellos trabajen, es el compromiso de todos los colegas”, dijo un abogado, en medio de una asamblea que realizaron en la calle.

“Habíamos quedado en una reunión que se suspendió, nos tenían que recibir este miércoles a las 10 de la mañana para hablar sobre este tema, pero lo que pasó fue que se reunieron el martes sin nosotros, lo hicieron con el Colegio de Magistrados, con el sindicato de empleados judiciales y el Consejo Profesional de la Abogacía, diciendo algo que no nos sirve, se reunieron así porque según me manifestó la secretaria de Gobierno, no quieren reunirse con nosotros porque supuestamente no representamos a nadie, no sé cómo hicieron para reunirse con el Colegio de la Abogacía porque tienen mandato vencido, igual de esa reunión sacaron una resolución que a nosotros no nos sirve porque el servicio de justicia sigue sin prestarse en la ciudad de Formosa, únicamente están despachando medidas de carácter urgente y que así lo considere el juez de feria de turnos, fuera de eso no hay prestación de servicio, consecuencia de eso nosotros tenemos restringida nuestra libertad de trabajo”, explicó un abogado.

“Lo más probable es que vengamos a protestar todos los días, es lamentable que en vez de estar trabajando tengamos que protestar, estamos pidiendo lo esencial que es libertad de trabajo, respeto de la libertad constitucional y que el Superior Tribunal ejerza su política judicial con total independencia como corresponde en una república porque eso es lo que se olvidan. Si bien ellos me dicen en las reuniones que son independientes, en los actos jurisdiccionales no se nota. Nos dejan sin servicio con la sola justificación de que el Poder Ejecutivo dictó el regreso a la Fase 1 que es un aislamiento obligatorio para todos los que vivimos en la ciudad, con esa sola excusa dictan el receso y es una aberración lo que hacen”, lamentó.

Seguidamente el abogado Juan Carlos Fretes contó que “el lunes presentamos una nota al STJ solicitando que se levante la feria y que podamos trabajar como lo veníamos haciendo, respetando siempre los protocolos, pero no recibimos ninguna respuesta favorable”

“El Presidente del STJ recibió la nota y dijo que íbamos a tener una reunión este miércoles a las 10 horas, pero nos enteramos que la reunión se adelantó y fue el martes, cosa que a nosotros no nos convence porque lo que pedimos los abogados litigantes que vivimos de la profesión es que se levante la feria, no otras medidas como que se dicten los despachos y demás cosa que no sirve, pedimos enérgicamente que se levante la feria”, solicitó.

Asimismo dejó en claro que el Colegio de Abogados, “a nosotros no nos representa porque todos son empleados públicos o pertenecen a partidos políticos, por lo tanto poco les interesa la actividad judicial, ellos tienen su sueldo todos los meses, presentamos una nota, tomamos la iniciativa de hacerlo y pedir que se levante la feria y se declare como actividad esencial el Poder Judicial, las actividades judiciales tienen que reabrirse, el Colegio de Abogados se entera de esta situación y nadie fue capaz de llamarnos y solidarizarse con nosotros, es una total falta de respeto y después se ponen de comunicadores, deben velar por nuestros intereses, no son comunicadores del gobierno, pero es lo que hacen y es lamentable”.

“El año pasado trabajamos cinco meses y ahora con este tema no se puede trabajar, pudimos presentar pocos escritos por año porque proveen de acá a tres meses y es una locura, es muy difícil así, se estaba trabajando bien con el sistema de turnos, respetamos y sabemos que hay que respetar el protocolo, pero no puede ser que por algunos casos se vuelva a feria, es una locura”, finalizó.

