Comerciantes Unidos de Formosa entregaron una nota en Casa Rosada

Compartir

Linkedin Print

Pablo Siddig, uno de los referentes de CUF (Comerciantes Unidos de Formosa), en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que días atrás desde la organización partieron un viaje hacia la capital del país con el fin de exponer la situación de los comerciantes formoseños y pedir una apertura del sector. Entregaron una carta en Casa Rosada que fue recibida por una de las secretarias del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y aguardan ser llamados un día de estos para tener una respuesta.

“Vinimos a entrar un petitorio, una carta formal la cual fue recibida por la secretaria del Poder Ejecutivo, está dirigido al presidente Alberto Fernández, le hablamos muy de corazón, le pedimos lo básico, queremos trabajar”, explicó Siddig.

Asimismo se explayó que y contó que “pedimos que se trabaje con todos los protocolos necesarios incluso si tenemos que intensificar los protocolos y si es necesario que sean los más estrictos del país lo vamos a hacer, porque también tenemos nuestros familiares, los ciudadanos de Formosa son nuestra gente y los queremos cuidar, incluso propusimos ahora poder trabajar con hisopados, si quieren ser mensuales no hay problema y poner una calcomanía de local seguro para que la gente venga sin problemas, pero no hubo un contagio en ninguno de los comerciantes y afiliados del sector de las pymes, el contagio va por otro lado”.

En ese sentido lamentó la falta de respuestas de las autoridades formoseñas a sus reiterados pedidos de diálogo, “estuvimos haciendo varias cartas de presentación este año, lamentablemente no tuvimos respuestas ni por escrito ni verbal a todas las cartas que presentamos incluso durante el año pasado que fueron muchísimas”.

“En el petitorio entregado pedimos encontrar una respuesta, estamos esperando que nos puedan atender en algún momento que nos den el espacio, ahora nos atendió una de las secretarias del presidente, nos atendieron de manera muy informal y se entiende, esperamos darles unos días, un espacio y tener una respuesta aunque sea por escrito, por teléfono, creemos que sí se va a dar porque el presidente no es una persona que hace oídos sordos, creo que vamos a tener esa respuesta que estamos necesitando”, opinó.

Asimismo contó que según observó en la ciudad de Buenos Aires, “hay una vida normal, se cuidan con protocolo, la gente usa barbijo, alcohol en gel, la gente tiene esa conciencia de cuidado personal y social, si ahora se está dando un rebrote no se puede estar especulando estar cerrados durante años, si ahora hay un rebrote significa que el año que viene puede haber otros rebrotes y más cepas, tenemos que aprender a tener conciencia social, personal, y a cuidarnos a sí mismos, somos todos adultos y podemos cuidarnos porque o sino vamos a estar cinco o seis años cerrados, las pymes encerradas en las casas y cuando salgamos vamos a encontrar un desierto”.

Para finalizar señaló que “vinimos acá a tratar de que nos escuchen, que nos escuchen todos los porteños para que nos den el apoyo que estamos pidiendo, no pedimos nada fuera de lugar, queremos que sea lo mismo que en toda la Argentina, es comprensible que estamos en limite con Paraguay pero hay otras provincias con similar situación como Salta y no cierran, no vuelvan a fase 1 y tienen el mismo movimiento intercultural con los países hermanos”.

Compartir

Linkedin Print