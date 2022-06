Alarmante informe de FIFA: al menos la mitad de los futbolistas sufre abuso en redes sociales

Compartir

FIFA publicó un informe independiente en el marco del Día Internacional de las Naciones Unidas para Contrarrestar el Discurso de Odio en el qe se expone el crecimiento del abuso dirigido a los futbolistas en las plataformas de redes sociales durante los torneos internacionales. Ante esto, el organismo trabajan junto a FIFPRO, sindicato de futbolistas profesionales, para coordinar e implementar un plan sobre cómo proteger a los equipos, jugadores, funcionarios y fans de este tipo de ataques durante el Mundial de Qatar.

El informe utilizó inteligencia artificial para rastrear más de 400.000 publicaciones en redes sociales durante la etapa de semifinales y finales de la Eurocopa 2020 y la Copa Africana de Naciones 2021. En la muestra obtenida se identificó que más del 50% de los deportistas recibieron algún tipo de abuso discriminatorio, y gran parte de ese abuso provino de la nación de origen de los futbolistas. Los comentarios homofóbicos (40%) y racistas (38%) proporcionaron la mayoría de ellos, muchos de los cuales permanecen publicados en las cuentas a las que se dirigió originalmente.

En respuesta, FIFA y FIFPRO lanzarán un servicio de moderación en torneos dedicado al fútbol masculino y femenino que escaneará los términos reconocidos de incitación al odio publicados en cuentas de redes sociales identificadas y, una vez detectados, evitarán que el destinatario y sus seguidores vean ese comentario. Aunque el mensaje ofensivo permanece visible para la persona que originalmente hizo el comentario, su visibilidad y alcance se reducirán significativamente.

“Nuestro deber es proteger el fútbol, y eso comienza con los jugadores que nos brindan tanta alegría y felicidad a todos con sus hazañas en el campo de juego”, declaró el presidente de FIFA, Gianni Infantino. “Desafortunadamente, se está desarrollando una tendencia en la que un porcentaje de publicaciones en los canales de redes sociales dirigidas a jugadores, entrenadores, árbitros y los propios equipos no es aceptable, y esta forma de discriminación, como cualquier forma de discriminación, no tiene cabida en el fútbol”.

Con respecto a las medidas, el italosuizo señaló: “Esta detección no solo está ahí para proteger el fútbol y evitar los efectos dañinos que pueden causar estas publicaciones, sino también para educar a las generaciones actuales y futuras que interactúan con nuestro deporte en las redes sociales y en el campo de juego. Esperamos que, al unirse en este problema, las plataformas de redes sociales hagan lo mismo y nos apoyen activamente para ser parte de la solución”.

