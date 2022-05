Alberto Fernández: «La verdadera discusión es con quienes quieren quitar derechos»

Compartir

El presidente Alberto Fernández subrayó que su Gobierno lucha por «preservar» las conquistas sociales y laborales alcanzadas «desde 1945» y pidió que nadie «se confunda», ya que la verdadera discusión que afronta el oficialismo «es con quienes quieren quitar derechos» a los trabajadores.

«Nos hacen discutir entre nosotros. Están todos pendientes de lo que decimos unos de otros. Pero lo que estamos discutiendo es que queremos preservar los derechos que desde 1945 ganaron los que trabajan. Hay algunos que quieren quitar esos derechos; ésa es la verdadera discusión; que nadie nos confunda», dijo el jefe de Estado al participar de un acto de la Uocra en Esteban Echeverría.

Acompañado por el secretario general del gremio, Gerardo Martínez, Fernández pronunció un discurso en el que repasó las dificultades externas a las que se enfrentó su administración, señaló los éxitos alcanzados, fijó los problemas que se deben encarar e identificó a los actores políticos con los que discute.

Fue sobre el final de su intervención cuando arremetió contra «los que dicen al descubierto» que quieren limitar las conquistas sociales alcanzadas desde 1945 por los trabajadores.

«Están los que quieren que cuando un trabajador sea despedido nadie pague una indemnización, los que quieren que las vacaciones dejen de ser pagas, los que dicen que no hacen falta universidades en un mundo que necesita más conocimiento. Esos no somos nosotros», afirmó.

En ese sentido, calificó a su Gobierno como heredero «de Perón y Evita» y cuyo objetivo es «preservar los derechos de los que trabajan».

«Somos los que nos ponemos al lado de los empresarios que invierten y dan trabajo en Argentina, somos los que preservamos la educación pública, somos los garantes de la salud pública», añadió el mandatario.

El Presidente además apuntó contra los que «acaparan ganancias en perjuicio de la mayoría que trabaja» y reiteró que luchará «contra los que suben los precios, contra los que siembran desesperanza».

«Nos está costando mucho que la distribución sea justa», admitió el mandatario pero aclaró que «cada ministro» tiene la misión de que el «salario crezca y le gane a la inflación».

El acto, en la práctica, se realizó con motivo de la recuperación de puestos de trabajo en el sector de la construcción y Fernández se mostró confiado de alanzar el récord histórico «en el próximo registro».

Dirigiéndose a los trabajadores, recordó cuando -al inicio de la pandemia de coronavirus- se dedicaron a levantar hospitales para «garantizar que a ningún argentino le falte la atención medica, mientras otros se jactaban de no abrir un hospital más en la provincia» de Buenos Aires.

Además, los señaló como artífices de las 4600 obras que se desarrollan en todo el país: «Son infraestructura, son más caminos, agua potable, son más cloacas para que los argentinos vivan más dignamente, son más escuelas técnicas». Fernández recibió como obsequio el casco amarillo que distingue a los trabajadores de la construcción y, al inicio de su discurso, fue interrumpido por el cántico «Alberto, querido, la Uocra está contigo», a modo de reconocimiento.

Previamente, Martínez expresó un firme respaldo de los trabajadores a la gestión del Presidente y afirmó que la solución de los “problemas estructurales” de la Argentina “se resuelven con gestión y no con debate ideológico”.

Ante la concurrencia conformada por afiliados sindicales y militantes de movimientos sociales, Martínez dijo que este viernes se celebraba «la recuperación de 200 mil puestos de trabajo en la construcción que se habían perdido con el anterior Gobierno y la pandemia”.

En el fragmento más político de su alocución, el dirigente sindical afirmó que “el sistema argentino es presidencialista» y, dirigiéndose a Fernández, remató: «Acá están los trabajadores en respaldo de su gestión”.

En el escenario se pudo ver a funcionarios nacionales y a buena parte del gabinete, entre ellos el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y los ministros Jorge Ferraresi (Vivienda), Claudio Moroni (Trabajo), Juan Zabaleta (Desarrollo Social), Gabriel Katopodis (Obras Públicas), Martín Soria (Justicia) y Martín Guzmán (Economía).

A ellos se sumaron el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el embajador en Brasil, Daniel Scioli, y la titular de AySA, Malena Galmarini.

Por la CGT y los movimientos sociales se hicieron presentes Héctor Daer, Carlos Acuña, Pablo Moyano, Andrés Rodríguez, y Emilio Pérsico.

