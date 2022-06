Alberto Fernández le respondió a Cristina: «No se puede vivir eternamente con déficit fiscal»

Compartir

El Presidente defendió desde la reunión del G7 las medidas anunciadas hoy por el Banco Central para acumular reservas y reiteró su pedido para que bajen los sobrecargos que cobra el FMI

Alberto Fernández le respondió a la vicepresidenta Cristina Kirchner desde Alemania al afirmar: “No se puede vivir eternamente con déficit fiscal”.

En declaraciones realizadas desde Alemania, donde participó de la cumbre del G7, el presidente descartó que se vayan a tomar medidas adicionales, como la restricción del acceso al dólar tarjeta para gastos en el exterior.

“No, hoy se tomaron las medidas que se habían estudiado entre el Banco Central y el ministro de Economía; eran medidas que ya veníamos pensando de antes y estábamos esperando que el directorio del Fondo aprobara el primer trimestre porque hubieran significado un cambio de condiciones respecto de lo que el Fondo había visto”, explicó Fernández ante los enviados especiales de la Argentina. “Van en el sentido de tratar de recuperar reservas, que para nosotros es un objetivo importante y también poner en orden las cuentas públicas, porque nosotros no creemos que se pueda seguir viviendo eternamente con déficit fiscal así que hay que tratar de hacerlo paulatinamente, no salvajemente y sin ajuste”, afirmó.

“No lo tiene que hacer la gente, pero el Estado tiene que mejorar y hacer su parte: ese es el sentido de las medidas que se presentaron”, concluyó el primer mandatario.

Cristina Kirchner había señalado días atrás en un acto de la CTA que “este proceso inflacionario es consecuencia del endeudamiento criminal del macrismo y afirmó: “Cada vez que el país se endeuda en dólares, la economía bimonetaria hace estallar el país por los aires”.

“El déficit no necesariamente es la causa de los desmadres económicos y de la super inflación”, expresó la vicepresidenta en el mencionado acto.

Recordó que pidió que el Fondo Monetario Internacional (FMI) revise su política de sobrecargos, para aliviar a países como la Argentina, que están muy endeudados con el organismo multilateral que la semana pasada aprobó las metas del primer trimestre del acuerdo con el Gobierno.

Acerca de los sobrecargos, que la Argentina reclama reducir desde 2021, dijo “ayer insistí con Georgieva y ella me dijo que buscará que el directorio lo trate y lo que ha cambiado es que a todos nos pasó la pandemia y, además, se sumó la guerra”, por la invasión rusa a Ucrania, “con lo cual la situación es mucho más grave que entonces”.

“En esta cumbre no fui el único que habló de los países deudores y endeudados; hablaron los países africanos, Indonesia y la misma Kristalina Georgieva, que dijo que los derechos especiales de giro que se habían emitido con el fondo de resiliencia, había que ver de qué manera aprovecharlos mejor”, explicó el Jefe del Estado.

“Estamos en un buen camino, hay que seguir peleando y es una pelea de todos los días”, agregó, porque “estas cosas en el mundo no se cambian de un día para el otro”.

Guzmán

Martín Guzmán, aseguró que “es importante que el déficit fiscal se reduzca” como una de las condiciones necesarias para bajar la alta inflación que registra el país. Así, contradijo los argumentos que planteó la vicepresidenta Cristina Kirchner la semana pasada, en el marco de un plenario de la CTA, en donde sostuvo que el incremento de los precios se debe al “endeudamiento criminal del macrismo”.

A diferencia de lo que piensa la ex presidenta, el funcionario consideró que para fortalecer el rol que tiene, “el Estado tiene que ir ordenándose, y por eso es tan importante que el déficit fiscal se reduzca; no podemos comparar la capacidad de financiamiento del déficit de la Argentina con Estados Unidos, son cosas diferentes”.

Entrevistado por el periodista Ernesto Tenembaum en Radio con Vos, Guzmán destacó el apoyo del Gobierno a distintos sectores de la economía durante la pandemia, pero señaló que también el país necesita “construir crédito y fortalecer su moneda” y afirmó que “hoy se financia una parte del déficit emitiendo una moneda en la que la gente no tiene mucha confianza, luego de mucho tiempo en la que Argentina ha tenido niveles de inflación de dos dígitos y una historia inflacionaria muy complicada”. “Este proceso inflacionario es consecuencia del endeudamiento criminal del macrismo”, aseguró Cristina Kirchner en Avellaneda, en uno de los pasajes más efusivos de su discurso. Y siguió: “Cada vez que el país se endeuda en dólares, la economía bimonetaria hace estallar el país por los aires”.

Desde otra visión económica, Guzmán recordó que el Gobierno “cuando tuvo que expandir, como en el 2020, expandió; cuando tuvo que consolidar, consolidó; en 2021 nos encontró con una economía creciendo más del 10%, el gasto real creciendo y el déficit bajando del 6.5% a 3% del PBI, y ahora pasa lo mismo”.

“En abril, mayo y junio se tuvieron que adoptar ciertas medidas necesaria para proteger el tejido social, como la políticas de refuerzo de ingresos, bono para trabajadores que no perciben ingresos formales, bono para jubilados, impacto para los subsidios energéticos, y el gasto real creció fuerte”, explicó.

Por último, el ministro añadió que ahora “le toca al Gobierno tomar acciones que consoliden, y eso es lo que vamos a hacer; queremos tener una evolución de la demanda interna, con un economía que crece, genera empleo, y acumula reservas, importante para poder seguir creciendo el año que viene y atacar el problema de la inflación”.

En otro pasaje de la entrevista, Guzmán, anticipó las medidas que el directorio del Banco Central aplicó durante la mañana sobre la deuda pública en pesos.

La entidad, que preside Miguel Pesce, dio a conocer modificaciones sobre las normas que rigen en el mercado de cambios que tienen por objetivo poner coto al “festival de importaciones” -otra de las frases críticas de Cristina Kirchner- que impide la acumulación de reservas. La medida endurece las condiciones necesarias para acceder al mercado de cambios con el fin de pagar importaciones, achicando cupos mensuales y poniendo el foco sobre las compras de empresas.

Según se explicó en un comunicado, los cambios buscan “responder a las necesidades extraordinarias de divisas para atender la importación de energía, con el objeto de sostener el crecimiento económico y el desarrollo de las pymes evitando maniobras especulativas sobre las importaciones”. Así, las medidas extienden el sistema de financiación de importaciones a las realizadas bajo “Licencia No Automática” y a la importación de servicios y tendrán vigencia por un trimestre, para dar tiempo a la normalización del comercio exterior. El trimestre en cuestión rige hasta el 30 de septiembre próximo.

Por “sistema de financiación” se entiende que las empresas tendrán que buscar financiamiento en dólares para concretar esos pagos. A través de créditos comerciales en el exterior o sus propias casas matrices.

“De esta manera, se impulsa la recuperación del crédito comercial que Argentina vio caer significativamente como efecto de la pandemia por Covid 19″, explicó el comunicado del BCRA. El Gobierno también dispuso, desde el Ministerio de Desarrollo Productivo que conduce Daniel Scioli, ampliar las posiciones arancelarias de bienes equivalentes a los producidos en el país que tendrán acceso al mercado a partir de 180 días y la de bienes suntuarios que podrán acceder a partir de los 360 días.

