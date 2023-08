Alberto llamó a «quitarle todo el dramatismo» a las elecciones

El Presidente convocó a tomar los comicios del domingo «como parte de la vida democrática». «Estoy tratando de mantenerme con mucho esfuerzo al margen de la campaña porque entiendo que no debo ser yo el que hace campaña, sino que son los candidatos», afirmó. Alberto Fernández llamó este miércoles a «quitarle todo el dramatismo» a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo domingo y «tomarlas como parte de la vida democrática». «Es una elección. Hay que tomarla como parte de la vida democrática y quitarle todo el dramatismo. Soy presidente de todos los argentinos y estoy tratando de mantenerme con mucho esfuerzo al margen de la campaña porque entiendo que no debo ser yo el que hace campaña, sino que son los candidatos. Todos saben a quién voy a votar», afirmó Fernández en declaraciones a Radio Con Vos, al ser consultado sobre su escasa participación en la recta final hacia las PASO. En ese marco, pidió «que esa prescindencia (en la campaña por parte de él) se tome como una voluntad de favorecer la convivencia democrática». «La Argentina lo que necesita en el futuro, si quiere que le vaya bien, cualquiera que sea el que gane, es recuperar la convivencia democrática», agregó. Al ser consultado sobre si va a estar presente el domingo por la noche en el búnker de Unión por la Patria (UxP), el mandatario aseguró que todavía no tiene «planeado» asistir, aunque «después está la sangre que corre por uno». Finalmente ante la pregunta de si fue invitado al acto de cierre del jueves del precandidato presidencial y ministro de Economía, Sergio Massa, respondió: «Con Sergio hablo diez veces por día. Ayer (martes) a las once y pico de la noche seguíamos hablando. Lo veo bien, es su campaña y quiero que le vaya bien».

