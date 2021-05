Alberto Zorrilla destacó la ampliación del presupuesto a comedores escolares

Compartir

Linkedin Print

El ministro de Cultura y Educación, Alberto Zorrilla, se refirió al aumento del presupuesto destinado a los comedores escolares como medida económica que fue anunciada, días atrás, por el gobernador Gildo Insfrán en el marco del Programa de Asistencia Financiera Extraordinaria a la Economía Local, para mitigar la crisis generada por la pandemia del COVID 19.

En primer lugar, el funcionario explicó cómo funciona la partida para este servicio nutricional y señaló: “Hay un mecanismo aceitado hace muchos años, el Ministerio de Economía libera los fondos y desde el Ministerio de Educación se les trasfiere a las cuentas de cada responsable de comedor y ellos, con la tarjeta de débito, administran de tal manera que les alcance a todos los estudiantes para lo que necesiten”.

En ese sentido, Zorrilla argumentó que los directores de cada institución conocen a sus alumnos y “saben qué familias tienen más necesidades que otras”, entonces, “se les agrega un poco más de lo que corresponde por persona”; y consideró esta acción “no como un mecanismo rígido, sino de una mirada social y justicialista”.

“El aumento es porque aumenta la necesidad por esta situación de pandemia y también los precios en forma desaforada, porque los monopolios de la producción de alimentos hacen lo que quieren con los precios y eso repercute en cascada hacia nuestros minoristas”, indicó.

Y agregó: “Ellos no forman los precios, pero algunos también hacen su jugadita, un exceso de previsión, porque como saben que va a aumentar, suben los precios por si acaso y también eso hay que comprender”.

Al respecto, Zorrila dijo que “es una cadena que se va a tener que romper en algún momento” y opinó que, la mejor manera de hacerlo, es “actuando sobre los formadores de precios que son los productores mayoristas y poderes concentrados de la economía”.

“Eso nos obliga a incrementar los presupuestos, porque la gente no tiene por qué pagar la actitud demencial de estos monopolios que priorizan el dinero antes que las personas”, sentenció.

Fallo de la Corte

En otro orden y consultado por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a favor de las clases presenciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el ministro manifestó que “la CSJN tiene una forma de mirar al municipio de CABA y otra para las provincias y más aún las justicialistas, sobre todo Formosa”.

“Lo único que se puede decir es que actúan con mucha injusticia, imprudencia y haciendo lo de los fariseos, porque le obligan a los demás a hacer lo que ellos no hacen, ya que el fallo lo dictaron desde sus casas, no desde su oficina a la que no van”, esbozó.

Y reiteró: “Entonces la presencialidad no corre para ellos, es un mundo muy injusto y ellos lo hacen aún más injusto”.

Por último, Zorrilla precisó, “ya como ciudadano y no como funcionario”, que con este tipo de acciones “están atentando contra la estabilidad democrática del país y contra la estabilidad del gobierno elegido por el pueblo”.

“Así que creo que deben reflexionar y alguna medida habrá que tomar desde el punto de vista democrático, para eso están las instituciones”, concluyó.

Compartir

Linkedin Print