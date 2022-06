Alejandro Gravier contó cómo está de salud su hijo Tiziano y detalló cómo será el postoperatorio

Compartir

Luego del salvaje ataque que sufrió Tiziano Gravier a la salida de un boliche en Rosario, y su posterior operación en el Hospital Austral, Alejandro Gravier volvió a referirse al estado de salud de su hijo, que sigue recuperándose, y también contó más detalles de ese lamentable episodio.

“Ese día era el cumpleaños de la mamá de Vale, estábamos de festejo ese fin de semana. Los chicos habían llegado ese sábado a la tarde. después Tizi y Beni fueron a buscar a esas amigas y nosotros nos fuimos a dormir”, comenzó relatando en un móvil con Intrusos, sobre el día de la agresión.

Y continuó: “Estábamos durmiendo cuando nos llamaron por teléfono, fue un llamado de las 4, 5 de la mañana que no querés recibir como padre. Nos pidieron que los vayamos a buscar, estábamos a unas 12 cuadras, estábamos en shock. ellos corrieron por avenidas, y llegamos. Ahí Tizi nos dijo que pensaba que tenía rota la mandíbula. Tenía sangre al costado de la boca, fuimos directo al medico”.

En ese sentido detalló: “Fuimos al Sanatorio Británico, y en dos horas y media teníamos las radiografías y tomografías hechas, donde se veía que tenía fractura de mandíbula y cuando vino el médico a las 9 de la mañana, nos dijo que había un pequeño desplazamiento”.

“Lo que tendríamos que empezar a conversar en una mesa es el tema de la violencia, no solo física, hay verbal, vivimos en una sociedad que todos estamos agrediéndonos permanentemente. pareciera que no nos podemos sentar en una mesa dos personas que pensamos distinto”, se lamentó.

Y se refirió al estado de la causa: “Hablé con mis abogados, prefiero no entrar en ese tema. En este caso, tenemos un video que estamos viendo todos, no hay mucho para opinar. Nosotros como familia buscamos estar unidos y que este tipo de cosas no nos pasen. Podría ser nuestro hijo, pero podría ser el de cualquiera. Es un chico argentino, en cualquier ciudad, porque no es solo Rosario, lo que hay que lograr como sociedad es que estas cosas no pasen”.

“¿Quieren que los agresores estén presos?”, le preguntó Florencia de la V. A lo que Gravier respondió: “No, nosotros no queremos nada, la Justicia es la que tiene que actuar, cuando pasan estas cosas tenés tres alternativas: una no hacés nada, pero hay que denunciar; otra es actuar como un loco, que tampoco los extremos no son buenos; y otra es hacer la denuncia y esperar a ver cómo actúa la justicia”.

Por otra parte, se refirió a la salud de Tiziano: “No puede hablar, yo no estuve hoy pero sé que durmió mas o menos, día a día siempre va a estar mejor. Lo que se ve, es lo del video. lo agreden sin decirle nada, también a Benicio. Es una agresión desmesurada, traicionera. Todo lo hemos visto y hasta hoy sabemos todos lo mismo. Al principio él me decía: ´yo no hice nada, por qué?´”.

En tanto, también contó fue la reacción de Benicio. “Si vos ves el video, tampoco ve cuando le pegan al hermano porque viene adelante, el escucha que le gritan ´tincho´, atina a defenderse, se mete detrás de un auto y ahí Tiziano lo saca de ese lugar y se van, no contestaron con una agresión”. “Otro tema importante es que agreden con e móvil de la policía ahí, eso habla de la impunidad con la que se manejan”, señaló.

Y contó si cree que su hijo volverá a salir de noche: “Estamos en un momento de shock, primero que se recupere Tizi, me gustaría que se instale la discusión profunda y cultural, que podamos aportar un granito de arena a mejorarnos como sociedad. Si nadie hace nada, la agresión sube, hay que frenar este tipo de cosas. La educación viene de arriba hacia abajo, tu hijo no te educa. El padre de la patria son nuestros dirigentes, y si ellos se agreden, transmiten una agresión que después se repite”.

Por último, comentó cómo está hoy Valeria y cómo será el postoperatorio. “Estuvo acompañándolo permanentemente, es una madraza. Si Dios quiere, le den el alta hoy a ultima hora y ya ella va a poder hablar. El post operatorio en principio no puede comer, hay que intentar que no se infecte la boca. Los primeros diez días tiene que tomar líquido constante, y después intentar volver poco a poco a la normalidad, imaginábamos que serán entre 60 y 90 días. Él es un chico bastante fuerte y va a tratar de volver lo antes posible”.

