Alerta en el transporte: la UCRA esperará resultados de la nueva reunión que se llevará adelante a las 16 horas

Debido a que las negociaciones no prosperaron los empresarios del transporte urbano se declararon el estado de alerta a nivel nacional. Esto ocurrió tras más de 20 días de negociaciones y tres audiencias con el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación. En este contexto se temía por un paro sorpresivo en el sector, el cual finalmente no sucedió y hoy a las 16 horas se realizará una nueva reunión para definir la situación.

Javier Oviedo, delegado de la UCRA en Formosa, con contacto con el Grupo de Medios TVO indicó que «ayer venció el limite del pago de los salarios de los trabajadores de transporte, pero ante la falta de acuerdo que hubo entre el Gobierno nacional y la Cámara empresarial no se hizo efectivo el pago, pasando la reunión para hoy a las 16 horas. Nosotros ahora estamos supeditados a lo que pueda pasar en ese acuerdo ya que la crisis del COVID-19 golpeó bastante fuerte no solo al transporte sino a varios rubros».

Reconoció el gremialista que está situación es generalizada «no solamente para Formosa. Hay empresas que están peor que Crucero del Sur, en la cual se le pagó el 50% del salario a los trabajadores y se les adeuda 2 meses. Es una situación que preocupa bastante».

«Estamos a la expectativa de lo que pase el día de hoy y ahí veremos las medidas a tomar», cerró.