Alerta en la selección argentina: revelaron el plan de España para seducir a Garnacho

Atrevimiento, velocidad, picardía, gambeta, engaño. Los adjetivos calificativos al talento desplegado por Alejandro Garnacho en el Manchester United provocan la mirada de múltiples clubes, que posan sus ojos en el joven de 18 años, pero también hay dos países que luchan por quedarse con este diamante en bruto. La selección argentina campeona del mundo ya tiene en marcha su operativo seducción, pero España no da el brazo a torcer y tiene planificada su contraofensiva para seducir a este futbolista que ya vistió ambas camisetas en las categorías formativas.

Los 9 minutos disputados en el Camp Nou el último jueves durante la igualdad 2-2 ante el Barcelona por la UEFA Europa League fueron una vidriera de exposición ante la mirada de Luis de la Fuente Castillo, flamante reemplazo de Luis Enrique al mando del equipo. Quedó impresionado con el veloz desarrollo de un futbolista que, a pesar de su corta edad, ya convirtió 4 goles y 6 asistencias en 27 partidos de la presente temporada.

Como titular o revulsivo, siempre marca diferencias contra sus rivales y La Furia Roja, que tiene grandes baluartes como Gavi, Pedri o Ferrán Torres, no está dispuesto a dejar escapar esta promesa. En la cabeza del DT estaría que ellos tres y el delantero del United sean pilares de la reconstrucción tras lo sucedido con esa selección en Qatar.

El diario inglés Daily Mirror afirmó que los diálogos entre ambas partes se activaron y los cruces en los últimos días de marzo ante Noruega y Escocia por la clasificación a la Eurocopa 2024 son el anzuelo que le pusieron por delante con un posible debut en la mayor. En esta información, presentada por el periodista Steve Bates como “exclusiva”, afirman que el deportista “reflexiona” sobre este cambio de selección.

Las conversaciones se reanudaron hace pocas semanas, en coincidencia a la ausencia de Garnacho en la lista definitiva de 26 jugadores que disputaron el Mundial de Qatar con la Albiceleste.

El periódico afirma que quedó “decepcionado” tras esta decisión, después de haber integrado la nómina preliminar. Las lesiones de Nicolás González y Ángel Correa tampoco le abrieron un hueco en la delegación, a pesar de ya haber lucido la indumentaria del equipo en 2022, cuando fue citado para entrenar bajo las órdenes de Lionel Scaloni, aunque no jugó. “El miedo era que España lo llevara al Mundial”, señaló alguien desde la AFA con conocimiento de causa a este medio. Si asistía a ese torneo, quedaba blindado para el conjunto extranjero.

El hijo de un español (Álex) y de una argentina (Patricia Ferreyra Fernández) nunca tuvo pronunciamientos definitivos sobre la elección que podría acompañarlo por el resto de su vida, pero los Diablos Rojos tienen una clara inclinación porque defienda al elenco europeo porque se verían disminuidos los extenuantes viajes a Sudamérica, que ya realizan Casemiro, Fred, Antony, Facundo Pellistri o el propio Lisandro Martínez para representar a sus respectivas selecciones. Este último nombre no es menor porque el defensor campeón del mundo lo adoptó como su “hermanito” y lo seduce con la identidad y la mística provocada por la Scaloneta en cada ocasión que puede.

La decisión del futbolista será crucial porque, si desea jugar para España, ya tendría un lugar reservado en la próxima citación, según aseguró el citado medio británico.

