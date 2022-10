Alertan que el presupuesto 2023 para la UNaF también será insuficiente

Compartir

El rector de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), Prof. Esp. Augusto Parmetler elevaría un informe a la Secretaria de Políticas Universitarias (SPU), en el que advierte que los números que elevó la misma al Congreso de la Nación denotan la insuficiencia para el funcionamiento de la casa de estudios.

Mientras que se ha establecido para el funcionamiento de las universidades nacionales un monto que asciende a $ 889.000.000.000, para la UNaF se ha establecido la suma de $ 4.560.383.751.00.

De acuerdo a los montos asignados en el mes de diciembre de 2022, los créditos que se pretenden fijar para el envío de fondos 2023 son también insuficientes.

Ya el 23 de junio del corriente se ha elevado a la SPU el anteproyecto para el ejercicio 2023, en el cual se contemplan los incisos necesarios para el normal funcionamiento de una casa de estudios, como el pago de sueldos, gastos de funcionamiento y ejecución de obras.

El rector Parmetler expresó que “los recursos son necesarios y el estado nacional debe garantizar la prestación del servicio en la educación superior, mediante lo provisión de todos los recursos necesarios, entre los que se cuentan como esenciales las transferencias íntegras en conceptos de gastos en personal y funcionamiento”.

«Para ello es necesario contar con la asignación correspondiente y la suma de $ 5.551.736.715 es la que debe fijarse para nuestra institución el año entrante. Un monto inferior nos imposibilitaría la prestación del servicio educativo ya que la propuesta de presupuesto enviada por la SPU al congreso de la Nación resulta totalmente insuficiente, incluso hasta para abonar los sueldos del año 2023, teniendo en cuenta los haberes proyectados a diciembre de este año con sus respectivos incrementos».

Para Parmetler, «de todo lo expuesto es muy necesario exponer la insuficiencia en la asignación de créditos para el ejercicio 2023 y en este sentido estaríamos en una falta de casi 1000 millones de pesos es decir y para ser exactos $ 991.352.964,92 pesos faltantes».

«La Ley de Educación Superior contempla que es el gobierno federal el que debe garantizar el financiamiento de las universidades públicas, de acuerdo al art.75 inc. 19 de la Constitución Naciona».

El rector, subrayó que «de aprobarse el presupuesto 2023 significará que la UNaF no podrá garantizar el pago de sueldos para los trabajadores docentes y no docentes».

Para finalizar, expuso que «es obligación del gobierno federal garantizar el respaldo salarial a los trabajadores universitarios conforme los artículos 1,2 y 58 de la Ley de Educación Superior y el adecuado funcionamiento de las universidades nacionales».

