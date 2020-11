Alertan sobre estafadores que venden la Licencia Nacional de Conducir a través de las redes sociales

Compartir

El Director de Tránsito de la Municipalidad, licenciado Orlando Ortiz, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a una estafa que detectaron en las redes sociales, precisamente Facebook, sobre supuestos gestores que tramitan la Licencia Nacional de Conducir a cambio de determinada suma de dinero, algo que aseveró es “imposible” que realicen, teniendo en cuenta que el trámite para obtenerla es “personal y presencial”. De esta forma alertaron a la población a no caer en el delito, teniendo en cuenta que quienes realizan esto solo buscan “sacarle dinero a la gente” que deposita las sumas, pero jamás obtiene el carnet.

“Otra vez vimos publicaciones en las redes sociales sobre esto, no es un tema nuevo para nosotros, ya nos venimos percatando de este tipo de publicaciones hace bastante tiempo, hicimos denuncias donde también la Defensoría del Pueblo tomó cartas en el asunto e hizo las denuncias pertinentes, se anotició respecto a esto para que la gente esté atenta y no caiga en estas estafas porque son eso, el modus operandi de estas personas es que piden que les escriban un mensaje privado, mandan un mensaje como que ya está todo digitalizado y ahí solo piden los datos personales, lo más importante para ellos es la cuenta bancaria donde deben depositar la plata”, señaló.

“Yo personalmente vi los mensajes y al tener contacto con una de estas personas, me percaté de que tienen números de celulares de otra provincia, más que nada de características de Buenos Aires y hacen este tipo de publicaciones no solo en las redes sociales de Formosa sino que en otras ciudades como Chaco, Corrientes, ahí vimos las mismas publicaciones, los mismos datos, las mismas solicitudes, son perfiles truchos con los cuales engañan a la gente y algunos lastimosamente caen en esta maraña para poder sacarles más que nada plata”, acotó.

Asimismo advirtió Ortiz que es “imposible” que de esta manera se entreguen las licencias ya que para hacerlas existen muchas medidas de seguridad. “Es imposible que se le entreguen porque la Licencia Nacional de Conducir tiene un sistema muy similar al trámite de un DNI que tiene todas las medidas de seguridad las cuales la persona tiene que estar sí o sí presente por ejemplo para sacarse la foto, eso ingresa a un sistema nacional de lo cual en el registro de las personas está englosado con los datos de la persona, es imposible que la persona que ofrece pueda dar esto”.

Señaló también que en Formosa “nunca hemos detectado este tipo de licencias truchas ya que tiene muchísimas medidas de seguridad y la Licencia Nacional no tiene nada que envidiarle al DNI, se hacen con muchas medidas de seguridad”, aseguró.

Dijo también que en la desesperación por obtener la licencia, la gente cae en estas trampas. “Debemos tener en cuenta la situación especial que vivimos hace mucho tiempo con respecto a la pandemia, con la cuarentena donde las actividades más que nada en nuestro sector han tenido un parate importante, también en todos los municipios del país que tienen centro de emisión de Licencia Nacional han tenido una pausa importante y no se podían tramitar, para eso también salió un decreto presidencial que cubría digamos en esta cuestión, a la licencia vencida y ante la situación de desesperación, aparecen estos vivos que aprovechan para sacarle plata a la gente y ellos a lo mejor creen que les van a entregar la licencia pero no es así, ahora estamos arrancando de a poco y tratando de encontrar una normalidad en cuestiones de trámites de licencia que tiene mucha demanda y la gente por una cuestión de desesperación cae en este tipo de estafas”.

Respecto a qué medidas se toman al detectar esta estafa, señaló que “denuncia penal no podemos hacer porque la gente que identificamos son todos con nombres falsos, son perfiles truchos y no se puede identificar si realmente es esa persona o no, pero obviamente dimos conocimiento más que nada a la ciudadanía y también dimos intervención a Defensoría del Pueblo ya que alguna gente cayó en esta situación y tuvo conocimiento de esto, tuve contacto con gente de la parte legal de Defensoría para hacer público esto, siempre estamos recalcando que la gente no se prenda con ningún tipo de gestores, ni por redes sociales, tampoco en la calle misma que no caiga en gestoría, siempre la licencia es de forma personal, tratamos de darle solución a cualquier persona en cuanto a que por ahí no puede en los horarios que estamos por diferentes motivos, incluso le damos turnos en forma personal si es que no pueden ingresar a la página o no tienen los medios, vienen a Tránsito y los ubicamos, tratamos de darles todas las posibilidades para que la gente pueda tener su licencia en la forma más rápida”.

Para finalizar indicó que “desconozco el valor que piden para el trámite, al parecer es de acuerdo a los valores de las licencias, no tengo un monto especifico, pero van pidiendo muchos valores diferentes, yo sé que de 4 mil para arriba están pidiendo cuando una licencia común acá en la Dirección de Tránsito y que es para moto y para auto está 1000 o 1200 pesos, no pasa de eso”.

