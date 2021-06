Alfio Coco Basile tiene coronavirus y debió ser internado

Compartir

Linkedin Print

El ex entrenador de 77 años se encuentra bajo control médico en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires.

El ex entrenador Alfio Basile debió ser internado en las últimas horas a raíz después de que se agravara el cuadro de coronavirus que padece. El ex entrenador de 77 años fue diagnosticado con neumonía y debió ser ingresado a un centro médico de la Ciudad de Buenos Aires este martes 15 de junio para que sea monitoreado de cerca por los especialistas.

Según la información a la que pudo acceder Infobae, Basile se encuentra en una habitación común en la clínica Suizo Argentina pero bajo la atención exhaustiva de los médicos. La preocupación en torno a la salud del histórico director técnico está emparentada también a su adicción al tabaco desde hace muchos años.

En abril del 2020, cuando recién se iniciaban las restricciones por la pandemia, el Coco se había sincerado sobre cómo sobrellevaba el momento: “Estoy hecho bolsa, como todos mis amigos, como todos. Sufriendo esta pandemia tremenda. No la aguanto más”.

En otra entrevista que realizó por esa época, confesó que extrañaba el vínculo con su familia y amigos: “Quiero ver a mis nietos, a mi gente, a mi familia. Luego, a mis amigos, ir a un lugar a tomar unos whiskies, a hablar de fútbol. Ahora toda mi barra toma champagne, son bacanes. Espero que se termine esto, que es un drama mundial, estamos hechos mierda”. Durante la cuarentena, su hijo Alfito lo grabó en su casa para realizarle un “reportaje imprevisto” con un detalle: Coco tenía en su mano el cigarrillo que hoy genera preocupación en su entorno cercano.

En marzo del 2017, la salud de Basile ya había generado preocupación tras sufrir un accidente cerebro-vascular que derivó en una internación en una clínica de Palermo. “Fue sólo un susto”, había asegurado por esas horas su hijo.

Basile es uno de los técnicos argentinos con más títulos en toda la historia gracias a las 11 coronas que levantó entre sus pasos con Boca (5), Racing (1), América de México (1) y la selección argentina (4). El Coco fue el último DT que guio a la Albiceleste a la conquista de la Copa América con los campeonatos obtenidos en 1991 y 1993.

Su último trabajo oficial lo registró en el 2012 en Racing, equipo al que renunció luego del recordado incidente en el vestuario con Teófilo Gutiérrez, quien sacó un arma tras una derrota en el clásico de Avellaneda ante Independiente. “Vi la pelea, nadie se metía a separar hasta que me metí yo. La pelea la ganaba Saja seguro, hasta que se calmó un momento y el colombiano sacó una máquina (revolver). Me la jugué y me quedé adelante del fierro. Nunca viví algo así dentro de un vestuario. Después entró la cana, lo cazaron, le sacaron el fierro y se lo llevaron”, detalló sobre ese suceso en el 2019.

Compartir

Linkedin Print