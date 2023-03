Alfredo Cornejo: «Este Gobierno le está dejando una bomba al que viene, va a ser peor que en 2015»

“Cualquier cosa que haya hecho Macri es menos mala”, sostuvo el senador de Juntos por el Cambio y precandidato a gobernador de Mendoza

Alfredo Cornejo, senador nacional de Juntos por el Cambio, criticó la política económica del presidente Alberto Fernández y aseguró que “este gobierno le está dejando una bomba al que viene” porque “las condiciones van a ser peores que en 2015″.

Con miras a las próximas elecciones presidenciales, Cornejo se mostró convencido de un triunfo de la coalición opositora: “Las condiciones en las que asuma el gobierno de Juntos por el Cambio; ya sea Patricia (Bullrich), Horacio (Rodríguez Larreta), Gerardo (Morales) o (Facundo) Manes van a ser muy graves”. En ese sentido, señaló que “ni siquiera han resuelto el problema de las tarifas, y a esto se suma el tema de la energía”.

En una entrevista que le brindó a Radio Mitre, Cornejo advirtió que “cualquier cosa que hayan hecho (Fernando) De la Rúa y (Mauricio) Macri es menos mala de lo que están haciendo (Sergio) Massa, Alberto (Fernández) y Cristina (Kirchner)”. Explicó que “las tasas usuarias y las garantías que les dan en dólares al sector financiero en este último canje son infinitamente más vergonzosas que el megacanje de De la Rúa y el acuerdo con el FMI de Macri”.

El senador, que el mes pasado blanqueó sus intenciones de postularse como precandidato a gobernador de Mendoza, dijo que el principal problema de la Argentina es que “no ordena su macroeconomía” y se lamentó de que el peronismo en sus 40 años de gobierno no haya sabido ni querido hacerlo.

Con respecto a una posible candidatura de Cristina, el senador le quitó importancia: “No es relevante. Solo es relevante a nivel político porque tiene caudal un voto cautivo superior a cualquier candidato del kirchnerismo porque es la que orienta a la política partidaria y al país”.

Además, hizo hincapié en que al ministro de Economía, Sergio Massa, “no le gustan los embates a la Corte Suprema (que hace la Vicepresidenta) porque sabe que afecta a la economía y su aporte es ordenar la macroeconomía”.

A pesar de los cuestionamientos públicos que le hizo Cristina al FMI, el senador aseguró de que ella es consciente de que “es útil” y la tildó de “cínica”. “Lo sostiene a Massa en su política ortodoxa y no reconoce públicamente que a este gobierno lo sostiene el sector financiero con este canje de deuda y el FMI. El sector financiera debería rendirle cuenta a sus ahorristas. Lo hizo para que el gobierno llegue competitivo a las elecciones”, afirmó.

Consultado acerca de si el próximo presidente estará dispuesto a hacer el ajuste que sea necesario para sacar al país adelante, Cornejo respondió con otra pregunta: “¿Ustedes no creen que esto no es un ajuste? La inflación es un ajuste. Pregúntenle al 50% de los jubilados argentinos, que son 6 0 7 millones, si pueden vivir con la mínima. ¿El sector financiero, que le da un megacanje fabuloso a este gobierno, no dice nada al respecto del ‘plan platita’ que se ha generado en esta moratoria previsional que ya tira abajo del sueldo de los jubilados e incorpora más gente al sistema?”

Al hacer un análisis de la situación y de lo que podría suceder con un cambio de signo político en la Rosada, el senador fue contundente: “No hay margen para una política de shock de bajar el gasto público de un día para el otro”.

“Es demagogia decir que se va a generar un ajuste fiscal. No se pueden decir cosas que no se van a cumplir y que son difíciles de resolver. No hay que cometer ese error”, sentenció en contraposición a los expresado recientemente por Patricia Bullrich, la precandidata a presidente del PRO.

Y concluyó: “Lo que tiene que ser de shock son las reformas estructurales en materia fiscal y laboral, que generan condiciones para la inversión productiva. Ese tiene que ser el plan”.

