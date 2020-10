Amarilla: “No hay razones que justifiquen el destrato a Clorinda”

Compartir

El diputado provincial Juan Carlos Amarilla integró la delegación de legisladores de Juntos Por el Cambio que se trasladó el martes último hasta la ciudad de Clorinda para recibir el petitorio de los vecinos que lleva más de dos mil firmas. En referencia a dicho escrito el mismo expresó que “hacemos nuestro el reclamo de los clorindenses porque compartimos lo que piden y estamos convencidos que no hay razones que justifiquen el destrato a Clorinda. No se puede aislar a toda una ciudad”.

“Los clorindenses llevan 38 días bloqueados, aislados lo cual constituye una medida arbitraria e ilegal, es un abuso por donde se lo mire, invocando el interés general”, dijo.

Seguidamente el legislador radical indicó que “esto no tiene precedentes y solo puede llevarse a cabo a sabiendas de que le sobran números en la Legislatura y no existe juez alguno que les ponga límites al poder en Formosa”.

Estas medidas, remarcó Amarilla “pueden sostenerse en el tiempo sólo con una mayoría absoluta en la Legislatura provincial con que cuentan. De lo contrario, ya hubiera significado un juicio político al Gobernador, pues no hay derecho a condenar al aislamiento a toda una ciudad”. Afirmó a modo de reflexión que “en el fondo implica que como estado es nuestra única respuesta frente al virus y siete meses claramente no fueron suficientes para que el estado formoseño ofrezca otro tipo de respuestas y eso es lamentable”.

“Es indispensable que Clorinda vuelva a la normalidad. Fue y es esencialmente comercial. Lo hace con Paraguay, pero también lo hace con toda la zona norte provincial y en este sentido hay una fuerte interdependencia entre los distintos actores. Romper con esto y seguir con el aislamiento absoluto implica desocupación, pobreza y miseria. Debemos entender y fundamentalmente el Gobierno Provincial que la economía debe ir de la mano con la salud y por sobre todas las cosas las medidas que se adopten deben tener un amplio nivel de consenso”, concluyó diciendo.