Ana Paula Dutil habló de su depresión

Ana Paula Dutil vivió hace unos años una situación de depresión de la que le costó salir pero que pudo sobrellevar y salir adelante. Hace unos meses, durante una conversación para Las pibas dicen, el ciclo de streaming que comparte junto a sus excuñadas Julieta y Rosario Ortega y Andrea Rincón, se sinceró acerca de la etapa muy difícil que atravesó. “No tenía ganas de nada, mis pensamientos eran todos muy oscuros”, había comenzado diciendo en aquel momento. “Entonces lo que yo hacía era tomar alcohol, dormir todo el día para callar esa cabeza porque pensaba ‘yo ya no quiero estar acá’ y no quería que los demás sufrieran pero ya no tenía fuerzas para hacer nada”, había revelado.

Este domingo, la exesposa de Emanuel Ortega, estuvo invitada al programa de Juana Viale, Almorzando con Juana (El Trece). Apenas llegó, la modelo entabló una breve charla con la conductora en la que de inmediato salió a relucir la cuestión de la salud mental. “El tema de la salud mental es tabú, incluso en mi familia era un tema tabú, decirle a mi mamá por ejemplo: ‘Intenté suicidarme’, y no se hablaba de eso. Recién mis hijos escucharon mi relato de mi historia cuando yo lo conté en el podcast”, afirmó.

Más adelante, ya sentados a la mesa con el resto de los invitados, entre quienes estaban presentes el sobreviviente de la tragedia de los Andes, Carlos Páez Vilaró, la influencer Julieta Puente, el actor Nazareno Casero y el productor y actor Gastón Soffritti, Ana Paula se explayó sobre su situación personal. “Más que nada mi dolor sigue como una culpa, mejor dicho es por mis hijos, porque la pasaron muy mal”.

Acto seguido, Juana le preguntó qué edades tienen sus hijos en la actualidad, fruto de su relación con Emanuel Ortega. “Tengo cuatro, el mayor tiene 28 y la más chica, 18. Pero ellos vieron a su mamá mal, no se levantaba de la cama”, aseguró sobre esa etapa. Luego, la modelo afirmó que “hubo mucha gente que estuvo cerca suyo”. Sin embargo, tuvo que atravesar esa línea para poder salir adelante. “De hecho, mis hijos detectaron todo esto, pero la verdad es que la depresión empieza en la cabeza y te toma el cuerpo, no quería levantarme de la cama, bebía para calmar mis pensamientos que eran muy oscuros, entonces necesitaba callar la cabeza y la única manera que podía era tomando alcohol, estaba medicada, pero no estaba bien medicada”, continuó. “Fue feo, pero ¿qué pasa? la depresión es egoísta también, fui una mentirosa serial porque a todo el mundo yo le decía que estaba bien, y eran todos los que me querían sacar de ese estado a quienes les mentía”, agregó con honestidad.

Ya recuperada, Dutil retomó su exposición acerca de sus vivencias. “Así que a los que me querían sacar ese estado que era la cama yo les decía ‘estoy en no sé dónde’ para que me dejaran y era mentira, no estaba más que en ese lugar”, contó. “Ese día yo lo planee, esa decisión que yo tomé de no querer seguir viviendo fue premeditada, y más que nada fue por es que comentaba antes sobre que no quería que mis hijos me vieran así, yo sabía que había dos de ellos que vivían conmigo, los otros dos no y sufrían viéndome así. Uno de ellos se convirtió en detective porque yo no salía nunca de mi casa, estaba siempre en pijama, no me bañaba por días, y él volvía de trabajar y buscaba el alcohol. Yo lo que hacía era cuando todos se iban, salía a comprar y me volvía a encerrar porque sabía que era de la única manera, equivocada por supuesto, que se acallaban mis pensamientos oscuros”, reveló.