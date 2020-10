Andrea del Boca declaró en la Justicia por la denuncia de su hija contra Ricardo Biasotti por abuso sexual

Compartir

Andrea del Boca prestó declaración en la Fiscalía Especializada en Delitos de Integridad Sexual (UFISEX), a cargo del fiscal Aldo de la Fuente, en el marco de la causa en la que se investiga a su ex pareja, Ricardo Biasotti, por abuso sexual agravado y corrupción de menores agravada, denuncia que realizó la hija que tienen en común, Anna Chiara.

También declararon Ana María Castro y Sara Castro, la tía y la abuela de Anna, respectivamente (es decir, madre y hermana de Andrea del Boca). Los abogados de la joven –Federico Schumacher y Diego Onorati– sostuvieron que sus familiares “contaron durante horas, y en medio de una gran congoja, angustia y llantos, detalles de los aberrantes abusos sexuales y psicológicos” que habría sufrido Chiara cuando tenía nueve años.

De acuerdo a las declaraciones de Ana María y de Sara, que incluyeron “frases y testimonios desgarradores” sobre los presuntos “abusos de diversa índole”, Biasotti “la obligaba a mirar películas pornográficas y besarlo en la boca”.

“Todo esto encuentra un correlato en la declaración efectuada por la víctima ante el propio fiscal meses atrás –sostuvieron los abogados de la hija de Andrea del Boca–. Es por ello que la Justicia avanza a paso firme en otras medidas de prueba, como las pericias psicológicas para establecer la magnitud del daño sufrido por la víctima, y a posteriori de eso evaluar ordenar la detención de Biasotti”.

Anna también denunció a su padre por haberla intimidado para que no ratificara la denuncia. Es por eso que rige una medida cautelar por la que el empresario no puede estar a menos de 200 metros de su hija. Tampoco puede contactarla a través de ninguna vía porque, según sus abogados, “desde la Fiscalía dieron credibilidad plena a los hechos denunciados”. Como medida de prevención, la Policía de la Ciudad le otorgó un botón anti-pánico.