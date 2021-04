Andy Kusnetzoff anunció que será papá nuevamente a los 50 años: “¡Felices los cuatro!”

Compartir

Todo es felicidad en la vida de Andy Kusnetzoff, que este miércoles anunció que será padre nuevamente junto a su mujer, Florencia “Kourny” Suárez. “Acá estamos… ¡felices los cuatro! @florkourny #Hele”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una tierna postal en la que se lo ve junto a su pareja y a su pequeña Helena, de cuatro años.

Rápidamente, el posteo se llenó de likes y de comentarios, entre ellos el de varios famosos, que lo felicitaron por su nueva paternidad. “Felicidades Coquito y Flor”, le escribió Vero Lozano, mientras que Celeste Cid le expresó: “¡Qué lindos! Muchas felicidades”. También recibió el saludo de Darío Turo, gerente de Telefe: “¡Lindísima noticia! Muchas felicidades”.

Esta mañana, Ángel De Brito se anticipó con la noticia en Los Ángeles de la Mañana. “Se viene el hermanito o hermanita, va a ser papá nuevamente, segunda vez que va a ser papá con su mujer, Andy Kusnetzoff”, informó el periodista ante los aplausos de todas las panelistas. Y agregó: “Les mandamos un beso grande, seguramente lo contará en la radio o en sus redes, así que felicitaciones para los dos y gracias por confirmarlo”.

La historia de amor entre el conductor de PH, Podemos Hablar, y Flor nació en pleno ámbito laboral. Luego de los rumores, en mayo de 2014 fue él, quien lo confirmó de una manera graciosa: “No hablo de mi vida privada, estoy de novio”. Desde entonces viven un amor de novela. Ella trabaja como productora en Perros de la calle, el programa que hasta el año pasado él comandaba por Radio Metro y hoy está en Urbana FM Play. Las charlas en los pasillos, las miradas cómplices, se transformaron en un amor puro.

Con la relación afirmada sobre pilares firmes, afrontaron el desafío de dar un nuevo paso. De ponerle, de alguna manera, el broche de oro a la historia. Hace cuatro años nació Helena, quien fue recibida con gratitud y emoción. En agosto del año pasado, su famoso papá le había dedicado un tierno mensaje por su cumpleaños. “Feliz cumple hija hermosa. Como nos cambiaste la vida. No dejo de sorprenderme por lo divertida, cariñosa y vivaracha que sos. Siempre vamos a estar al lado tuyo”, le había expresado en las redes.

En el plano laboral, en marzo Andy regresó con la quinta temporada de PH. Por otra parte, se mudó de radio con su emblemático ciclo Perros de la calle. “Estábamos muy cómodos y agradecidos con este trabajo. Soy un total privilegiado de hacer lo que me gusta, de eso no tengo ninguna duda. Si no, cuando uno dice “esto no estaba bien” parece que no sabés dónde estás ubicado, en esta cultura tan difícil de hoy. Hubo algunas diferencias con los que manejan la radio, no quiero hablar de nadie, pero no es lo mismo sentir que ese medio lo construiste, pusiste el alma, mucho de vos… Pero tampoco sos el dueño, no tomás todas las decisiones. A veces, esas diferencias hacen ruido. Se decidió de a uno, yo lo decidí, el otro también, hablamos. Al final, terminamos yéndonos todos, lo cual es espectacular. Se fue dando porque todos tenían diferencias.”, dijo

