Anibal Fernández: «Más de la mitad de los recursos destinados a seguridad se enviaron a Santa Fe»

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, afirmó que durante 2022 más de la mitad de los recursos destinados a seguridad se enviaron a la provincia de Santa Fe y destacó que, de un total de 17.000 millones de pesos, «8.875 mil millones fueron a Santa Fe y en su mayoría a la ciudad de Rosario», que atraviesa en las últimas semanas una ola de violencia narco.

Fernández expone ante en la Comisión de Seguridad Interior, que preside el diputado del FdT, Ramiro Gutiérrez, sobre las políticas que se están instrumentando para detener la ola de violencia en Rosario, atravesada por un aumento de homicidios vinculados al narcotráfico.

Al iniciar la reunión, Gutiérrez precisó que la reunión «no tiene tiempo establecido» y precisó que Fernández realizará una exposición y luego responderá las preguntas de los legisladores.

El Gobierno nacional concretó el miércoles el refuerzo de fuerzas federales en Rosario, anunciado por el presidente Alberto Fernández para contener la ola de violencia que vive esa ciudad, con el envío de 400 efectivos que fueron puestos en operaciones por el ministro Fernández, en el marco de una batería de medidas destinadas a reforzar la lucha contra el narcotráfico.

Al hablar ante los diputados, el ministro recordó que apenas asumió recibió al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, «para poder hacer una presencia inmediata en la provincia, puntualmente en Rosario» y precisó que se desarrolló «una estrategia, presentando 575 efectivos, con gente con mucha experiencia para poder hacer allanamientos».

En ese sentido, sostuvo que «más de la mitad de los recursos destinados a seguridad se enviaron a la provincia de Santa Fe» y destacó que, de un total de 17.000 millones de pesos, «8.875 mil millones fueron a Santa Fe y en su mayoría a la ciudad de Rosario».

A lo largo de su exposición, el ministro puso de relieve los programas que lleva adelante esa cartera en todo el país para combatir el delito y precisó, entre otras cuestiones, que en materia de narcotráfico se hicieron en 2022 un total de «22.196 procedimientos, en los que se logró detener a 20.907 personas».

Tras señalar que esa cartera impulsó un «fortalecimiento de la política contra el ciberdelito, cruzando datos», Fernández afirmó que «se compraron además licencias para sistema de huellas digitales con 45 millones de casos para seguir incorporando este elemento para seguir el control de huellas».

Asimismo, el ministro dijo que apenas asumió también se reunió con el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D Alessandro -en uso de licencia actualmente- quien pidió que se mantenga un año más la presencia de Gendarmería en el barrio 1-11-14, lo cual se acordó mantener: «Lo vamos a sostener en 2023», anunció.

La presencia de Fernández fue acordada el martes pasado, en el marco de una sesión especial que se realizó para debatir la moratoria previsional, entre el bloque de diputados del Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio (JxC), luego de un pedido de interpelación presentado por el legislador radical santafesino Juan Martín.

Si bien el oficialismo no aceptó el pedido de interpelación a Fernández, se consensuó con la oposición que el ministro concurra a exponer ante la Comisión de Seguridad Interior, que preside el diputado oficialista Ramiro Gutiérrez.

La exposición de Fernández se produce un día después de su viaje a Rosario con el fin de recibir a los efectivos que refuerzan el Comando Unificado de las Fuerzas Federales.

El Gobierno decidió sumar 300 gendarmes y 100 efectivos de la Policía Federal, que progresivamente completarán la suma de 1.400 nuevos agentes, que se adhieran a los 4.000 que están en Rosario.



Perotti destacó

la llegada de fuerzas

federales a Rosario

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, consideró este jueves que el envío de fuerzas federales por parte del Gobierno nacional a Rosario para acentuar la lucha contra el narcotráfico es «una primera señal positiva» y expresó su deseo de que «la política en su conjunto suba el piso de discusión» para acordar cómo afrontar la situación.

“Es una primera señal positiva y ojalá sea una real toma de conciencia de que estas cosas no pueden pasar en Argentina, que no podemos permitirnos esta situación en nuestro territorio”, dijo Perotti en declaraciones al canal de noticia Todo Noticias (TN).

El miércoles, el Gobierno nacional concretó el refuerzo de fuerzas federales en Rosario, anunciado por el presidente Alberto Fernández para contener la ola de violencia que vive esa ciudad, con el envío de 400 efectivos que fueron puestos en operaciones por el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, en el marco de una batería de medidas destinadas a reforzar la lucha contra el narcotráfico.

«Es imperioso que nos metamos en cada lugar y lleguemos al hueso», dijo el ministro de Seguridad al poner en funciones a los nuevos efectivos llegados ayer a Rosario, que en esta etapa alcanzarán los 1.400 efectivos, según indicó el mandatario esta semana en un mensaje grabado, en el que anunció además la participación de la Compañía de Ingenieros del Ejército en «la urbanización de los barrios populares» de esa ciudad santafesina.

El miércoles llegaron a Rosario 300 gendarmes y 100 efectivos de la Policía Federal, parte de los 1.400 nuevos agentes que el Gobierno nacional decidió desplegar en la ciudad más poblada de Santa Fe.

“Ojalá a partir de esta toma de conciencia no queden dudas que desde todos los poderes se debe accionar coordinadamente. Ojalá la política en su conjunto suba el piso de discusión para acordar sobre cómo afrontar este delito. Si no hacemos eso tendremos discusiones estériles en las que los únicos que ganan son los delincuentes”, dijo Perotti.

“Se necesitan varias acciones coordinadas en el territorio para obtener mejores resultados. La necesidad de mayor presencia de fuerzas federales, movilidad y dinámica en el territorio es indispensable”, consideró el referente del peronismo santafesino.

En ese sentido, el gobernador mencionó como prioritario que la justicia federal cuente con “herramientas para actuar rápidamente”, por lo que pidió que el Congreso de la Nación trate “el proyecto de ley presentado para dar una nueva estructura a la justicia federal”.

De esta manera, Perotti reafirmó el pedido de mayor control sobre las cárceles y la diferenciación de sus internos, para terminar con la propagación de delitos ordenados por jefes narcos.

“Estos delincuentes no pueden estar con presos comunes, debe haber una restructuración de todo el esquema judicial y legislativo y de todo el ejecutivo”, añadió Perotti.

Además evaluó que “el crecimiento estructural de este delito lleva muchos años» y consideró que «pensar que lo resolvemos con anuncios sería engañarnos”.

“Si tenemos un problema debe ponerse arriba de la mesa, porque en la subestimación y mirada para otro lado de muchos se generó una estructura en la que hoy todos podemos ver la magnitud del problema a enfrentar”, concluyó Perotti.