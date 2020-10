Ante el pronóstico de escasas lluvias, podría continuar bajando el nivel del río Paraguay

Compartir

El ingeniero Hugo Rohrmann, especialista de la Facultad de Ingeniería de la UNNE, Ingeniero en Recursos Hídricos, investigador y docente en la Facultad de Ingeniería de las Cátedras Hidrología y Riego y Drenaje como también ex presidente de la Administración Provincial del Agua del Chaco, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a la dramática bajante de los ríos Paraguay y Paraná y aseveró que ante la falta de lluvias previstas para los próximos meses, el escenario “no se va a recuperar”.

“En líneas generales es muy preocupante lo que ocurre porque esta situación de bajos valores de caudales de altura de los ríos Paraguay y Paraná ya lleva casi un año, cuando uno analiza esta situación es una situación que es válida para la cuenca del Uruguay, del Paraná, Paraguay, Bermejo, Pilcomayo, toda la Cuenca del Plata, si uno analiza precipitaciones están claramente por debajo de lo normal, de lo esperable, del promedio histórico y por lo tanto reaccionan de esa manera con bajantes que hace muchos años que no estábamos viendo, en el caso del Paraná hace más de 50 años que no se veían estos niveles, en el caso del Paraguay hoy está bastante más bajo que el río Paraná y eso genera un montón de problemas en la navegación fluvial, en las tomas de agua, no solo en Formosa sino que en Resistencia, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos que están poniendo bombas auxiliares con un agravante de que hace un año que están bajos loa valores entonces las bombas están trabajando muy exigidas, no deja de ser una situación complicada además porque no se ve una recuperación, si uno analiza el comportamiento esperable de las lluvias, tanto Brasil, Paraguay, Argentina están diciendo que de acá a fin de año no esperemos recuperación de las precipitaciones como para dar vuelta y generar otra sentencia por lo tanto la preocupación va en aumento”, explicó sobre el dramático escenario.

Asimismo explicó que “a partir de octubre las precipitaciones se hacen presentes, comienza lo que uno llama la temporada de lluvia que va hasta abril en líneas generales, de hecho va a pasar así también ahora pero no se esperan las lluvias normales sino que van a ser lluvias por debajo de lo normal, eso es lo que dan los modelos, analizan por debajo de lo normal, lo normal o por arriba, en este caso está lamentablemente ganando las probabilidades que se den valores por debajo de lo normal de la misma manera en que se están comportando los últimos 5 o 6 meses, por lo tanto van a haber lluvias, pero no van a permitir recuperar los niveles de los ríos porque lo primero que van a absorber esas aguas van a ser los suelos que están secos por lo tanto la aparición de esa lluvia no va a dar pie para que mueva el amperímetro de los niveles del río Paraguay o Paraná, algún hecho puntual puede ser, pero mirando en la perspectiva de mediano plazo de unos 3 o 4 meses hacia adelante eso no va a modificar”.

Se refirió además a lo que ocurre con la bajante del río Paraná que está superando mediciones históricas, “analizando estas cuestiones uno siempre mira los valores más bajos y tanto en Corrientes como en Barranqueras hacía 50 años que no se daba, pero hay otra manera de mostrar el comportamiento de los grandes ríos, y son las alturas máximas año por año y en ese caso particular llama mucho más la atención porque desde que se comenzó a medir en Corrientes en 1904 este último año ha dado la menor altura máxima a lo largo de todo el año con lo cual reafirma esta cuestión de que por un lado hay anomalías de precipitaciones muy evidentes en la cuenca del Plata y esa es la reacción que están teniendo los ríos y por otro lado si no son los valores más bajos en la historia en cuanto a mínimos, es por la presencia de las represas, la existencia de esas donde hay más de 60 en el caso del Paraná, Yacyretá, Itaipú en el Iguazú lo que están haciendo a lo largo de todo el año es bajando su almacenamiento, es decir que siguen con generación de energía disminuida por este tema de la pandemia o sino esta situación sería más crítica, pero para mantener esos niveles lo que están sucediendo es que el almacenamiento general que tiene toda esa represa va disminuyendo y eso tampoco es buena señal”.

En cuanto a cómo se llega a esta situación tan grave, señaló que “uno mismo se hace esa pregunta, sobre todo los meteorólogos porque esto está mas apuntado a la meteorología que a la hidrología, uno cuestiona cuál es el motivo por el cual a lo largo de todo un año las precipitaciones son claramente inferiores, algunos dicen y aparece siempre el efecto de La Niña, pero en este caso particular en todo el año anterior no hubo este fenómeno con lo cual no es el argumento como para poder afirmar esto, se podría decir también que como hubo menor evaporación en el Océano Pacífico Ecuatorial llovió menos, pero los valores del último año fueron normales, ahora aparece una Niña débil con lo cual en líneas generales podría uno decir que va a agravar esta situación, por otro lado el hecho de que hayamos medido cien años no deja de ser poco, el Paraná, Paraguay en esta posición que está hoy tiene más de 10 mil años y nosotros medidos solo 100 años entonces cuando vemos estos valores decimos que nunca lo hemos visto en 100 años pero la historia que tienen esos ríos claramente no la conocemos y de hecho en el siglo pasado los primeros 50 o 60 años hubo situaciones similares, el río bajó bastante más de los niveles que tiene hoy en el caso del Paraná y eso no se está dando actualmente por el tema de las represas que son atacadas ambientalmente pero en este caso particular estarían favoreciendo a que no baje más el río”.

Para finalizar fue consultado respecto a si los ríos pueden seguir bajando y aseguró que “en mi opinión sí por esa perspectiva de lluvia, una cosa es como estamos hoy donde toda la cuenca está seca y de acá a un mes no se espera recuperación porque no hubo lluvias como para decir que va a aumentar el Paraguay o el Paraná pero a su vez si alargamos esa longitud de tiempo por esa perspectiva trimestral que nos dice que tampoco se esperan lluvias hasta fin de año uno ya puede afirmar que todo este año va a seguir con valores bajos, si uno mira la bajante más clara que tuvo en esa corta historia de 120 años, la recuperación comienza en noviembre, octubre, diciembre porque las precipitaciones se hacen presentes y dependiendo de la magnitud es esperable alguna recuperación, pero no vamos a salir de aguas bajas, esa es la cuestión por la cual el máximo es el menor en estos 117 años”.