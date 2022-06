Ante incremento de casos de coronavirus en la provincia invitan a redoblar medidas preventivas

Compartir

El médico infectólogo Julián Bibolini convocó a redoblar las medidas preventivas contra el coronavirus ante el aumento de casos de los últimos días y la proyección para los próximos días, que continuará en alza.

“Hay que reforzar las medidas ante este aumento de casos, insistamos con el uso del barbijo, principalmente en los lugares cerrados, o en aquellos abiertos con muchas personas” y agregó: airear ambientes, mantener la distancia social sugerida y el lavado de manos.

El médico integrante del Consejo de Atención Integral de la Emergencia «Dr. Enrique Servián» hizo hincapié en la importancia de aplicarse los refuerzos de las vacunas ya que “Omicron que es la variante que está circulando pero tiene una subvariante, que se transmite mucho más fácil que la Omicron original, que si no estás correctamente inmunizado o no tiene los niveles de anticuerpos necesarios, al infectarte, se puede tener una mala evolución, con fallecimiento”.

Insistió a que se completen los esquemas de vacunación con primero o segundo refuerzo, concurriendo a los más de cincuenta centros de vacunación que están desplegados a lo largo y ancho de la provincia, para facilitar justamente el acceso a la inoculación.

En la misma línea el médico se refirió a los festejos por el Día del Padre, que se realizarán el día domingo y suelen reunir a la familia. Recomendó que aquella persona que tenga síntomas respiratorios no participe de la reunión “por el riesgo de transmisión de alguna infección o que se hisope al menos el día anterior, para saber si es COVID o no”.

Sugirió además realizar estos eventos al aire libre y que la concurrencia sea gente con vacunación completa, y que además se mantengan los cuidados ya conocidos.

