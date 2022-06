Rosario Central confirmó que Carlos Tevez será su nuevo director técnico

Compartir

El estreno de Carlos Tevez como entrenador del fútbol argentino sumó un nuevo capítulo. Ayer, tras varias horas de reunión, el vicepresidente Ricardlo Carloni, a cargo de la presidencia del Canalla, confirmó que la dirigencia está de acuerdo en el proyecto que fue presentado por el Apache para hacerse cargo del primer equipo.

“La Comisión Directiva aceptó la propuesta de Carlos Tevez”, dijo Carloni en diálogo con la prensa en la sede social que tiene el club en el centro de Rosario. “Es una propuesta integral. Si todo avanza bien, lo esperamos el martes para el entrenamiento”, agregó la cara principal de la directiva.

A partir de ahora, sólo restará aguardar la confección del contrato que unirá al ídolo de Boca Juniors con la entidad rosarina. Es importante destacar que Tevez estará acompañado por un personaje relevante en la historia reciente del deporte argentino: Carlos Retegui, quien supo guiar a Los Leones, la selección masculina de hockey sobre césped, a la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016, y que viene de ganar la plata en la última edición de Tokio 2020 al mando de Las Leonas, será su acompañante en el banco de suplentes.

“Tiene la llama que tienen todos los ganadores”, mencionó Carloni cuando le consultaron el por qué de la elección del ex delantero que brilló en su pasó por el fútbol argentino y clubes de Europa como la Juventus, Manchester United y el City.

En una entrevista reciente con el programa Animales Sueltos que conduce Alejandro Fantino, Carlitos reconoció sus ganas de comenzar su tarea como entrenador y reveló que hace tiempo que viene trabajando en ese proyecto junto a Retegui y que si le ofrecían un cargo “estaba para dirigir ya”.

Tevez será el reemplazante de Leandro Somoza, quien recientemente dejó su cargo. Según indicó el diario La Capital, el ahora DT llega de la mano de un proyecto que incluiría la presencia de Christian Bragarnik. Con la inclusión del empresario, se buscaría que lleguen varios jugadores a la entidad. El mismo medio reconoció que otra parte de la dirigencia del club rosarino se había contactado con Pablo “Vitamina” Sánchez, un referente histórico de la entidad, pero esa chance no prosperó.

En el marco de las internas que atraviesa la institución canalla, Carloni encabezó las gestiones para incorporar a Tevez de forma personal y buscará ser elegido presidente en las elecciones que están pautadas para antes del final del 2022. En las tratativas, que seguirán en las próximas horas para cerrar el vínculo entre las partes, todavía resta definir cuántos años de contrato unirán al ex atacante con el club.

Si bien el máximo dirigente de Rosario Central en la actualidad no quiso dar detalles sobre este tema tras confirmar que la comisión directiva aceptó la propuesta del Apache, se especula con un plan de trabajo en el que sus colaboradores también estarían involucrados en las divisiones inferiores. Apache estaría interesado en una labor conjunta para poder promover talentos y que luego estén listos para poder debutar en Primera.

El próximo lunes, a las 19, el Canalla visitará a Vélez en Liniers por la cuarta fecha del torneo de la Liga Profesional. Ese podría ser el último encuentro para los rosarinos en la previa a la llegada del que será su nuevo entrenador, uno que todavía sin firmar, ya revolucionó a toda una ciudad.

