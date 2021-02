Ante la falta de pago de sueldos, brigadistas que fumigan contra el dengue realizaron un paro

Compartir

Brigadistas que dependen del Ministerio de Desarrollo Humano y que realizan tareas de fumigación contra el dengue en la ciudad, realizaron ayer un paro de actividades ante la falta de pago del sueldo de enero, cuando incluso ya está finalizando febrero. Además piden ser puestos en blanco para tener los beneficios de aporte y de obra social.

Uno de los trabajadores sanitaristas, en diálogo con el Grupo de Medios TVO explicó que “todavía no estamos cobrando el mes de enero, tenemos el sueldo mínimo con la renovación de contrato que firmamos hace 3 semanas de 15 mil pesos, no nos aumentaron ni el 22% sabiendo la situación actual de que la plata no alcanza, que todo aumenta como el combustible y nosotros día a día nos movilizamos por los barrios haciendo bloqueo o de rutina desde las 7:320 hasta las 12:30 a más tardar. Lo que hacemos es un reclamo pacifico pidiendo no solo lo monetario, también estamos organizando una reunión para presentar a nuestro director y no solo reclamar esto sino que falta de uniforme, de elementos de bioseguridad como los barbijos, máscaras de fumigación que están vencidas siendo que hacemos un trabajo de fumigación y descacharrizado, las máscaras ya no dan más, es un trabajo precario y hay que salir casa por casa más en esta pandemia siendo personal esencial como nos titulan, pero cobramos un sueldo mínimo, no estamos blanqueados, no tenemos obra social, es la triste realidad y trabajamos porque necesitamos, detrás de cada persona hay una familia y hay cuentas que pagar más la situación donde está todo inestable, la peleamos pero no podemos más”.

“Los primeros días del mes ya teníamos que cobrar pero seguimos sin novedades, antes habíamos presentado una nota porque nos estaban por hacer trabajar a la tarde por el mismo monto y dijimos que no, ya nos pasó el año pasado de que trabajamos doble turno y no cobrábamos, entonces nos negamos, si nos quieren hacer trabajar por la tarde que nos paguen aparte porque ese sueldo que tenemos es mínimo y a la tarde hacemos changas porque no nos alcanza”, acotó.

Asimismo denunció que “en nuestro contrato dice que no podemos ir en contra de las directivas, pero la realidad es otra, la necesidad es otra, el bolsillo no da más, cada uno tiene su contrato y por más que diga eso no podemos acatar más”.

“Nosotros dependemos del Ministerio de Desarrollo Humano, trabajamos en relación directa con ellos y con el contrato nuevo cobramos 15 mil pesos, el año pasado era 12 mil pesos, pero todavía no cobramos enero y febrero ya está terminando y seguimos sin novedades, dicen que nuestros papeles están estancados”, lamentó.

De la misma forma contó que quienes se encontraban reclamando “somos los que estamos en distrito, somos Unidad 1 y 2 donde somos 60 personas y pero están también los que pertenecen a galpón y depósito, esos son trabajadores de los cuales aún no sabemos su situación porque no pudimos hablar con ellos, estamos presentando por escrito una nota porque detrás de cada persona hay una familia y tienen miedo que los echen por presentar un reclamo, esa es la triste realidad”, denunció.

Para finalizar destacó que “además estamos reuniendo fuerzas con los compañeros para un posible blanqueo, queremos estar en blanco, salimos a terreno todos los días en plena pandemia, somos de la brigada sanitaria y por eso queremos reunirnos, explicarles nuestras inquietudes porque tampoco tenemos obra social ni nada, estamos en negro y salimos a la calle todo el tiempo”.

